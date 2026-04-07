पीयूष गोयल ने डीएमके सरकार पर केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में विफलता का आरोप लगाया

गोयल ने आवास योजना का उदाहरण देते हुए बताया कि तमिलनाडु के लिए केंद्र की योजनाओं के तहत 9 लाख से अधिक मकान स्वीकृत किए गए, लेकिन राज्य सरकार ने लगभग 3 लाख परिवारों के लाभार्थी विवरण अब तक नहीं भेजे हैं। उन्होंने सवाल किया, "ये गरीब परिवार हैं, जिन्हें बुनियादी सुविधाओं वाले मकान मिल सकते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार को इन परिवारों से क्या समस्या है?"इसके अलावा जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं के तहत जारी धन का भी पूरा उपयोग नहीं हो पाया है। गोयल ने आरोप लगाया कि स्टालिन सरकार द्वारा ठेके देने में भारी भ्रष्टाचार हुआ है।