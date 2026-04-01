BJP : चुनावी वादों में महिलाओं को 2 हजार, सुरक्षा, रोजगार व नशा विरोधी पहल शामिल

चेन्नई. भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार मंगलवार को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर ही दिया। राज्य में अन्य प्रमुख पार्टियां अपना घोषणा पत्र पहले ही जारी कर चुकी हैं और उसी आधार पर उनका चुनाव प्रचार भी चल रहा है। चुनावी माहौल में भाजपा की ओर से इस औपचारिकता को केंद्रीय मंत्री व पूर्व भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूरा किया। घोषणापत्र में मोटे तौर पर महिलाओं, युवाओं, गिग वर्कर्स, किसानों और उद्योगों के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है। इसमें महंगाई और बढ़ती लागतों पर मौजूदा डीएमके सरकार की आलोचना भी की गई। घोषणा पत्र की प्रतियां मईलापुर प्रत्याशी तमिलइसै सौंदरराजन, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नैनार नागेंद्रन व पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलै ने संयुक्त रूप से सार्वजनिक की। इस मौके पर भाजपा के तमिलनाडु चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल भी मौजूद थे।