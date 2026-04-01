सूरत-धांकुनी डीएफसी प्रोजेक्ट से माल ढुलाई होगी आसान

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआइएल) के प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार ने गांधीनगर में मुख्य सचिव मनोज कुमार दास से मुलाकात की। इस मौके पर कुमार ने सूरत से पश्चिम बंगाल के धांकुनी के बीच प्रस्तावित डीएफसी प्रोजेक्ट की जानकारी दी। साथ ही प्रोजेक्ट में सहयोग देने को लेकर उन्होंने राज्य सरकार का आभार जताते हुए आगामी प्रोजेक्ट में भी समर्थन मांगा। मुख्य सचिव ने हर सहयोग का विश्वास दिलाया। बैठक में डीएफसी के मुख्य महाप्रबंधक गोविंद प्रसाद सैनी, कार्यकारी निदेशक मनीष अवस्थी, महाप्रबंधक (सुरक्षा) जितेन्द्र श्रीवास्तव और ऑपरेशन के सहायक महाप्रबंधक जे.के. अग्रवाल भी उपस्थित रहे।