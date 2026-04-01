केशव भगवान शताब्दी महोत्सव: आज नित्यानंद आश्रम में 1008 हनुमान चालीसा पाठ

11 अप्रेल को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नित्यानंद आश्रम में इंदौर के कुशल चिकित्सकों द्वारा नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित होगा, यात्रा और संत गोष्ठी
रतलाम. नित्यानंद आश्रम, सागोद रोड पर संत नर्मदानंद के सानिध्य में केशव भगवान महानिर्वाण शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव के अन्तर्गत गुरुवार शाम आश्रम आकर्षक विद्युत सज्जा से जगमगा उठा, जिसमें गुरु भक्त ओम नम: शिवाय धून में शामिल हुए।
भक्त मंडल के मोहन चौहान ने बताया कि यह शताब्दी महोत्सव 7 अप्रेल से महारुद्र यज्ञ और अखंड नम: शिवाय जाप के साथ शुरू हुआ, जो लगातार जारी हैं। सप्त दिवसीय इस महोत्सव में शुक्रवार को को 1008 हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। महोत्सव का समापन 13 अप्रेल को ब्रह्म मुहूर्त में केशव भगवान के अभिषेक के साथ होगा। इसके बाद सुबह 10 बजे पूर्णाहुति एवं प्रसादी वितरण किया जाएगा।
नि:शुल्क चिकित्सा शिविर 11 को
आगामी आयोजनों में 11 अप्रेल को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नित्यानंद आश्रम में इंदौर के कुशल चिकित्सकों द्वारा नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार की नि:शुल्क जांच एवं परामर्श दिया जाएगा।
शाम को वाहन रैली के बाद संतों की गोष्ठी
इसी दिन शाम 4 बजे महलवाड़ा से केशव भगवान की शोभायात्रा वाहन रैली निकाली जाएगी, जो प्रमुख मार्गों से होकर आश्रम पहुंचेगी। 11 और 12 अप्रेल की शाम संतों द्वारा कर्म, भक्ति एवं उपासना विषय पर गोष्ठी आयोजित की जाएगी।
इन्होंने किया धर्मलाभ लेने का आग्रह
इस धार्मिक आयोजन में सनातन धर्मसभा के अनिल झालानी, माली समाज के शिवलाल भाटी व बाबूलाल माली, राठौड़ तेली समाज के अध्यक्ष दिनेश राठौड़, भट्ट समाज अध्यक्ष राजकुमार भट्ट, रविदास समाज अध्यक्ष प्रभु सोलंकी, मनोहर पोरवाल, गोविंद काकानी, रामबाबू शर्मा, गायत्री परिवार विवेक चौधरी, ब्लडबैंक प्रभारी मोहन मुरलीवाला, राजेश सक्सेना, नरेंद्र जोशी गुल्लू , संदीप यादव, जनक नागल, नवीन चौधरी, बसंत पंड्या, सुरेश पापटवाल, विजय शर्मा, सावन ओझा, शंभू चौधरी, पार्षद अनिता कटारा, पार्षद बलराम भट्ट , जुगल पंड्या, विकास शैवाल, डॉ. दिलीप पंड्या, डॉ राजेंद्र तिवारी, गोपाल पंड्या, गुल्लू जोशी, देवेंद्र पुरोहित, आनंद शर्मा, चंद्रप्रकाश व्यास, सुरेंद्रसिंह भाटी, नारायण चौधरी, अशोक चौहान, सुखदेव सिंह कुशवाह, दिनेश ठन्ना, ओम ठन्ना, आनंदीलाल ठन्ना, गोवर्धनलाल पटेल, पूनम चंद्र पटेल, बसंतीलाल धाकड़, नरसिंह पटेल, गोपाल नागर, अनिल पांचाल, बृजमोहन पंड्या, ईश्वर पांचाल, ईश्वर मिर्ची, शंकरलाल पटेल, राधेश्याम नायमा सहित कई गुरु भक्तों ने आयोजन को सफल बनाने का आग्रह किया हैं।
