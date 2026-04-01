Good News: रतलाम में गेहूं समर्थन मूल्य खरीदी, 3 हजार किसानों के स्लॉट बुक

रतलाम मंडी में गेहूं की बंपर आवक

महू-नीमच रोड कृषि उपज मंडी में इन दिनों गेहूं की बंपर आवक हो रही हैं। किसानों को दो-दो इंतजार करना पड़ रहा हैं। मंगलवार को हुए विवाद के बाद अगले दिन उक्त किसान की ट्राली 2200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव नीलाम हुई। बुधवार सुबह से शाम तक 492 ट्राली गेहूं की नीलाम हुई, जबकि 500 के करीब शेष रह गई। रात 8.30 बजे तक 700 के करीब ट्राली मंडी प्रांगण में खड़़ी हुई थी। मंडी प्रभारी सचिव राजेंद्र व्यास ने बताया कि दिन में दो बार सुबह 1.30 बजे और शाम 6 बजे खोलकर बाहर खड़ी ट्रालियों को अंदर लिया गया। व्यास ने बताया कि शनिवार-रविवार और मंगलवार को शासकीय अवकाश और मंडी में आवक अधिक होने के चलते किसान उपज न लाए और होने वाली असुविधा से बचे।