रतलाम जैविक-प्राकृतिक हाट में शहद, घी, सब्जियां

किस किसान ने कितना उत्पाद विक्रय किया

परियोजना संचालक आत्मा निर्भयसिंह नर्गेश ने बताया कि किस किसान ने कितना विक्रय किया धामनोद से आए किसान चंद्रभानु ने अनाज, दालें, सब्जियां, फल एवं मूंगफली का 42,000 रुपए का विक्रय किया। दिलीप धाकड़ ने 5180 रुपए का शहद, उमेश धाकड़ ने घी-दूध-जैविक उत्पाद 1500 रुपए एवं बालकृष्ण तिवारी सोना मोती एवं खपली प्रजाति का गेहूं 1200 रुपए का विक्रय किया। दिलीप पाटीदार ने घी एवं मक्खन 10000 रुपए और नरसिंह कालजी ने 1600 रुपए की हरी सब्जियां एवं राजेंद्र सिंह ने 1000 रुपए के उत्पाद विक्रय किए।