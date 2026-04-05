Ratlam में गेहूं के खेतों में लगी रही आग

रतलाम. खेतों में गेहूं कटाई के बाद से आग की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। शनिवार शाम शहर सैलाना रोड राजबाग कॉलोनी के समीप और पलसोड़ा फंटे पेट्रोल पम्प के समीप खेतों में आग की लपटे उठ रही थी। जिले में 25 से अधिक आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं।



यह बात अलग है कि नरवाई ‘गेहूं कटाई के बाद खेतों में बचने वाले अवशेष’ प्रबंधन के लिए पहली बार जिले में सख्ती हो रही है। इसके बावजूद घटनाए कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शनिवार रात 8 बजे करीब सैलाना-रतलाम के मध्य पलसोड़ा फंटे के समीप पेट्रोल पम्प के पास खेत में आग लपटे उठ रही थी। खेतों में लगातार आग लगने की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, पेट्रोल पंप के समीप खेत में लगी आग के कारण बड़ा हादसा हो सकता था।