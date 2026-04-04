चलती ट्रेन में मना ‘लिटिल तन्वी’ का बर्थडे, रेलवे स्टाफ ने बना दिया दिन यादगार

जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, एक कर्मचारी पहले से ही हाथ में केक लिए तैयार खड़ा था। कुछ देर के लिए ट्रेन रुकी और वो अंदर आया। फिर उन सभी बेटी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं, फिर साथ मिलकर चलती ट्रेन में बच्ची के हाथों केक कटवाया। इस दौरान टीटीई के साथ ही ट्रेन का बाकी स्टाफ भी आ गया था। सभी ने धूमधाम से बच्ची का जन्म दिन मनाया। परिवार रेलवे का यह व्यवहार देख बेहद प्रसन्न था। उन्होंने इसे यादगार और ऐतिहासिक पल बताते हुए कहा कि रेल यात्रा में पहली बार इस तरह सुखद अनुभव मिल रहा है। खुशी जाहिर कर रेल टिकट जांच परिवार के प्रति हर्ष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ट्रेन के स्टाफ ने अपनी ड्यूटी निभाने के साथ-साथ यात्रा कर रही एक बच्ची के लिए खास दिन का इतना मान रखा कि उसके लिए ट्रेन रुकने से पहले ही केक मंगवा लिया। रेलवे के व्यवहार से बेटी इतनी खुश थी, जिसके बारे में शब्दों में बता पाना संभव नहीं। उसने भी रेलवे स्टाफ इस स्पेशल जन्मदिन के लिए आभार व्यक्त किया।