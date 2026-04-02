6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

#Ratlam में आंगनबाड़ी केंद्र संचालन में लापरवाही उजागर

रतलाम. जिले में संचालित हो रही आंगनबाड़ी केंद्रों पर शहर और ग्रामीण अंचल में बच्चों को मीनू अनुसार पका भोजन नहीं मिलना, परियोजना अधिकारियों की अनदेखी और लापरवाही के कारण उन्हे कारण बताओं नोटिस जारी किए जा रहे हैं। पूर्व में भी कई सुपरवाइजर को नोटिस और स्व सहायता समूह के संचालकों का पोषण आहार [&hellip;]

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Gourishankar Jodha

Apr 01, 2026

Anganwadi, Women and Child Development news

तीन परियोजना अधिकारी को नोटिस, चार स्व सहायता समूह का एक दिन की पोषण आहार राशि काटी

रतलाम. जिले में संचालित हो रही आंगनबाड़ी केंद्रों पर शहर और ग्रामीण अंचल में बच्चों को मीनू अनुसार पका भोजन नहीं मिलना, परियोजना अधिकारियों की अनदेखी और लापरवाही के कारण उन्हे कारण बताओं नोटिस जारी किए जा रहे हैं। पूर्व में भी कई सुपरवाइजर को नोटिस और स्व सहायता समूह के संचालकों का पोषण आहार की राशि काटी गई हैं।

मिली जानकारी के अनुसार निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्व सहायता समूह निर्धारित मीनू अनुसार ताजा पका भोजन प्रदाय नहीं कर रहे हैं। कार्य में लापरवाही बरतने पर तीन परियोजना अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी किए हैं। चार स्व सहायता समूह की एक दिन की पोषण आहार की राशि कटी गई हैं।

इन आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग रामनिवास बुधोलिया ने बताया कि कलेक्टर मिशा सिंह के निर्देशानुसार जिले में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की मॉनीटरिंग के लिए वरिष्ठ अधिकारी केन्द्रों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र इंद्रलोक नगर, आक्यापाडा, ब्रह्मांड गली जावरा शहर. कलालिया आंगनबाड़ी केंद्र एक पर निर्धारित मेनू अनुसार ताजा पका हुआ भोजन प्रदाय नहीं जा रहा था।

परियोजना अधिकारी को थमाया नोटिस
परियोजना अधिकारी शहर एक चेतना गेहलोद, जावरा ग्रामीण अंकिता पाटीदार, रतलाम ग्रामीण दो फिऱदोज खान को कारण बताओ नोटिस जारी किया हैं। अंबिका स्व सहायता समूह, वात्सल्य स्व सहायता समूह, वैभव लक्ष्मी स्व सहायता समूह अन्नदाता स्व सहायता समूह का एक दिन के पोषण आहार की राशि का देयक अमान्य कर राशि कटौत्रा की गई।

ग्रीष्म ऋतु में आंगनबाड़ी केन्द्रों का समय 8 से 11.30 बजे निर्धारित
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास रामनिवास बुधौलिया ने बताया कि उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल के आदेशानुसार ग्रीष्म ऋतु की गर्मी को देखते हुए एवं आंगनबाड़ी केन्द्र पर आने वाले छोटे बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ग्रीष्म काल अप्रैल से जून 2026 में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन का समय बच्चों के लिए प्रात: 8 बजे से प्रात: 11.30 बजे तक का निर्धारित किया गया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

01 Apr 2026 10:34 pm

Published on:

01 Apr 2026 10:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / #Ratlam में आंगनबाड़ी केंद्र संचालन में लापरवाही उजागर

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जन्म प्रमाण पत्र के लिए ‘आधार कार्ड’ मान्य नहीं, बदल गए नियम

Birth Certificate
रतलाम

रतलाम जैविक-प्राकृतिक हाट में शहद, घी, सब्जियां

Organic-Natural Haat news
रतलाम

मंडी में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी को लेकर धरना, अधिकारी पहुंचे

Wheat purchase at support price news
रतलाम

#Ratlam में गेहूं के खेतों में लगी रही आग

Wheat Harvesting aag news
रतलाम

स्टेशन पर आया केक, ट्रेन में गूंजा ‘हैप्पी बर्थडे’ - भावुक कर देगी कहानी

Little Tanvi Birthday
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.