Ratlam में आंगनबाड़ी केंद्र संचालन में लापरवाही उजागर

ग्रीष्म ऋतु में आंगनबाड़ी केन्द्रों का समय 8 से 11.30 बजे निर्धारित

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास रामनिवास बुधौलिया ने बताया कि उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल के आदेशानुसार ग्रीष्म ऋतु की गर्मी को देखते हुए एवं आंगनबाड़ी केन्द्र पर आने वाले छोटे बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ग्रीष्म काल अप्रैल से जून 2026 में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन का समय बच्चों के लिए प्रात: 8 बजे से प्रात: 11.30 बजे तक का निर्धारित किया गया है।