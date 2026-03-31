Ratlam में जैन संत ने बताए प्रभु के तीन सिद्धांतों से सारी समस्या का समाधान

यहां से निकला चल समारोह

महावीर जैन युवा संघ के संस्थापक झमक भरगट, अध्यक्ष विनोद मूणत ने बताया चल समारोह हाथीवाला मंदिर से होकर तोपखाना मंदिर, मोतीपूज्यजी का मंदिर, चौमुखी पुल, से घास बाजार, माणकचौक, डालूमोदी बाजार, नाहरपुरा, धानमंडी, गणेश देवरी, बजाज खाना, तोपखाना होते हुए गौशाला रोड से सागोद रोड जैन स्कूल पहुंचा। महापौर प्रहलाद पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, महावीर जैन युवा संघ के संजय मूणत, सुभाष गुगलिया, आदर्श राखेचा, अभय कोठारी, अंकित भटेवरा, मणीलाल सकलेचा, हिम्मत गेलड़ा, अनिल कटारिया आदि बड़़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए।