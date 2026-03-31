Ratlam के अयोध्यानाथ मंदिर में वानर ने श्रवण की रामचरित मानस

हनुमान जन्मोत्सव: मेहंदीकुई बालाजी का किया तेलांग अभिषेक

हनुमान जन्मोत्सव की शहर हर तरफ धूम मची है, मेहंदीकुई बालाजी का मंगलवार सुबह तेलांग अभिषेक वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया। मानस भवन में अखंड हनुमान चालीसा का पाठ अनवरत 24 घंटे चल रहा हैं। धनेश्वर महादेव भक्त मंडल की 21वीं अखंड मेहंदीपुर बालाजी तक पैदल यात्रा रवाना हुई। रणजीत हनुमान मंदिर जावरा रोड पर सुंदरकांड का आयोजन हुआ। शाम होते ही सैलाना रोड श्रीराम मंदिर से संत-महात्माओं के सान्निध्य में श्रीराम भक्त हनुमान की झांकी के साथ अखाड़़ा बरबड़ हनुमान मंदिर तक धूमधाम से निकला, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए।