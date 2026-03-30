Ratlam के बरबड़ हनुमान मेले में पहली बार चंटिया की धूम

रतलाम. भगवान श्रीराम के अनन्य भक्त केसरी नंदन वीर हनुमान के जन्मोत्सव के अन्तर्गत सैलाना रोड बरबड़ हनुमान मंदिर में मेला प्रारंभ के प्रथम दिन शहरवासियों ने आकर्षक चंटिया का आनंद उठाया। कोई बजरंगबली-शिव तो कोई नेता-मंत्री आदि अनेक रूपों के मुखौटे पहने शामिल हुए।



रविवार शाम पांच दिवसीय बरबड़ मेले की शुरुआत करते हुए महापौर प्रहलाद पटेल ने कहा कि बरबड़ हनुमान से जो भी हृदय से मांगता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। निगम परिषद् ने हमारी सांस्कृतिक धरोहर मेलो को वृहृद रूप प्रदान किया है। प्रतिवर्ष नवाचार कर रहें, जिससे कि नागरिक मेलो का अधिक से अधिक आनंद लें।