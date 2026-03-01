Ratlam मंडी में गेहूं की बंपर आवक, करना पड़े गेट बंद

28 मार्च को केवल गेहूं की नीलामी

मंडी सचिव किशोरकुमार नरगावे ने बताया कि 26 मार्च को अष्टमी, 27 को रामनवमी का अवकाश रहेगा। 28 को केवल गेहूं की नीलामी होगी। 29 मार्च को रविवार का अवकाश रहेगा। 30 मार्च को बैंकों की वार्षिक लेखा बंदी, 31 को महावीर जयंती एवं 1 अप्रेल को बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी व्यापारी एसोसिएशन के आवेदन, 2 अप्रेल को हनुमान जन्मोत्सव, 3 अप्रेल को गुड फ्राइडे का शासकीय अवकाश रहेगा। इस दौरान अनाज-लहसुन-प्याज मंडी एवं उप मंडी नामली प्रांगण का अवकाश रहेगा।