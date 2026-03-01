Ratlam Collector ने नहीं दिया मिलने का समय : जिला पंचायत अध्यक्ष पति के साथ बैठी धरने पर

राजस्व, नाबालिग के अपहरण सहित अन्य मामलों के लिए सोमवार को कलेक्टर मिशा सिंह से मिलने जिला पंचायत अध्यक्ष लाला बाई अपने पति शंभुलाल के साथ पहुंची थी। कलेक्टर अधिकारियों की बैठक में थी। ऐसे में कलेक्टर पर जनप्रतिनिधियों से दूरी बनाने का आरोप लगाते हुए जिप अध्यक्ष लाला बाई व उनके पति शंभुलाल रात 9 बजे कलेक्टर कार्यालय की सीढी पर धरने पर बैठ गए। धरने की सूचना मिलने ही प्रशासनिक हड़कंप हो गया। कलेक्टर ने शहर तहसीलदार ऋषभ ठाकुर को मौके पर भेजा व मान-मनोव्वल के बाद धरना समाप्त कराया।