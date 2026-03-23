Gold-silver Price: औंधे मुंह गिरे सोने-चांदी के रेट, 27 हजार लुढ़की चांदी

Gold Price Today MP (Photo Source - Patrika)
Gold Price Today MP: घरेलू मार्केट में सोमवार, 23 मार्च को सोने-चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। आज MCX पर सोने की कीमत 4.92% की गिरावट के बाद 1,37,377 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी की कीमत 6% की गिरावट के बाद 2,13,166 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। मध्यप्रदेश में मार्च महीने के तीसरे सप्ताह में लगातार सोना-चांदी में गिरावट देखी गई है।
रतलाम सराफा बाजार में इस सप्ताह जहां सोना 9 हजार रुपए प्रति दस ग्राम व चांदी में 27 हजार रुपए प्रति किलो लुढक़ी। इसके चलते सोना 1.48 लाख रुपए प्रति दस ग्राम व चांदी 2.29 लाख रुपए प्रति किलो पर बंद हुई। सोना में चार दिन स्थिर, तीन दिन गिरावट रही। सोने में शुरुआती दो दिन स्थिरता देखी गई। शेष तीन दिन गिरावट देखी गई। सप्ताह के तीसरे दिन एक हजार चौथे दिन छह हजार व अंतिम दिन दो हजार रुपए की गिरावट आई। इसके चलते 1.57 लाख रुपए प्रति दस ग्राम वाला सोना 1.48 लाख रहा।
बीते सप्ताह चांदी में 27 हजार रुपए की गिरावट आई। इसमें एक दिन में 21 हजार की सबसे बड़ी गिरावट आई। पिछले सप्ताह के मुकाबले चांदी तीन हजार रुपए कम खुली थी। इसके बाद दो दिन स्थिरता रही। तीसरे दिन पांच हजार रुपए व चौथे दिन 21 हजार रुपए की गिरावट आई। पांचवे दिन तीन हजार की बढ़ोत्तरी हुई। अंतिम दिन चार हजार की गिरावट आई।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे युद्ध के हालात के कारण जहां क्रूड आयल में तेजी आ गई है। लोगों में घबराहट के चलते मुनाफा बिकवाली ने जोर पकड़ लिया है। इसके साथ ही फेड द्वारा इस वर्ष ब्याजदर में कटौती नहीं करने के संकेत के चलते गिरावट आई है। निवेशकों को जल्द बाजी में निर्णय नहीं करना चाहिए।- विशाल डांगी, उपाध्यक्ष, रतलाम सराफा एसोसिएशन।
01 मार्च का भाव - 320
22 मार्च का भाव- 250
मार्च का सबसे कम भाव- 250
मार्च का सबसे ज्यादा रेट- 320
ओवरऑल परफॉर्मेंस-Rising
फीसदी में बदलाव- 21.9%
24 कैरेट का सोना- 99.9 फीसदी.
23 कैरेट का सोना- 95.8 फीसदी.
22 कैरेट का सोना- 91.6 फीसदी.
21 कैरेट का सोना- 87.5 फीसदी.
18 कैरेट का सोना- 75 फीसदी.
17 कैरेट का सोना- 70.8 फीसदी.
14 कैरेट का सोना- 58.5 फीसदी.
9 कैरेट का सोना- 37.5 फीसदी
बड़ी खबरेंView All
रतलाम
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग