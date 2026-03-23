23 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

Gold-silver Price: औंधे मुंह गिरे सोने-चांदी के रेट, 27 हजार लुढ़की चांदी

Gold Price Today MP: सोने चांदी की कीमतों में 23 मार्च को बड़ी गिरावट रिकॉर्ड हो रही है.....

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Astha Awasthi

Mar 23, 2026

Gold Price Today MP

Gold Price Today MP (Photo Source - Patrika)

Gold Price Today MP: घरेलू मार्केट में सोमवार, 23 मार्च को सोने-चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। आज MCX पर सोने की कीमत 4.92% की गिरावट के बाद 1,37,377 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी की कीमत 6% की गिरावट के बाद 2,13,166 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। मध्यप्रदेश में मार्च महीने के तीसरे सप्ताह में लगातार सोना-चांदी में गिरावट देखी गई है।

रतलाम सराफा बाजार में इस सप्ताह जहां सोना 9 हजार रुपए प्रति दस ग्राम व चांदी में 27 हजार रुपए प्रति किलो लुढक़ी। इसके चलते सोना 1.48 लाख रुपए प्रति दस ग्राम व चांदी 2.29 लाख रुपए प्रति किलो पर बंद हुई। सोना में चार दिन स्थिर, तीन दिन गिरावट रही। सोने में शुरुआती दो दिन स्थिरता देखी गई। शेष तीन दिन गिरावट देखी गई। सप्ताह के तीसरे दिन एक हजार चौथे दिन छह हजार व अंतिम दिन दो हजार रुपए की गिरावट आई। इसके चलते 1.57 लाख रुपए प्रति दस ग्राम वाला सोना 1.48 लाख रहा।

चांदी एक दिन में 21 हजार की बड़ी गिरावट

बीते सप्ताह चांदी में 27 हजार रुपए की गिरावट आई। इसमें एक दिन में 21 हजार की सबसे बड़ी गिरावट आई। पिछले सप्ताह के मुकाबले चांदी तीन हजार रुपए कम खुली थी। इसके बाद दो दिन स्थिरता रही। तीसरे दिन पांच हजार रुपए व चौथे दिन 21 हजार रुपए की गिरावट आई। पांचवे दिन तीन हजार की बढ़ोत्तरी हुई। अंतिम दिन चार हजार की गिरावट आई।

क्रूड में तेजी, बिकवाली का जोर

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे युद्ध के हालात के कारण जहां क्रूड आयल में तेजी आ गई है। लोगों में घबराहट के चलते मुनाफा बिकवाली ने जोर पकड़ लिया है। इसके साथ ही फेड द्वारा इस वर्ष ब्याजदर में कटौती नहीं करने के संकेत के चलते गिरावट आई है। निवेशकों को जल्द बाजी में निर्णय नहीं करना चाहिए।- विशाल डांगी, उपाध्यक्ष, रतलाम सराफा एसोसिएशन।

एमपी में सिल्वर रेट्स में बदलाव ( 1 ग्राम)

01 मार्च का भाव - 320
22 मार्च का भाव- 250
मार्च का सबसे कम भाव- 250
मार्च का सबसे ज्यादा रेट- 320
ओवरऑल परफॉर्मेंस-Rising
फीसदी में बदलाव- 21.9%

जानें किस कैरेट का सोना कितना होता है शुद्ध

24 कैरेट का सोना- 99.9 फीसदी.
23 कैरेट का सोना- 95.8 फीसदी.
22 कैरेट का सोना- 91.6 फीसदी.
21 कैरेट का सोना- 87.5 फीसदी.
18 कैरेट का सोना- 75 फीसदी.
17 कैरेट का सोना- 70.8 फीसदी.
14 कैरेट का सोना- 58.5 फीसदी.
9 कैरेट का सोना- 37.5 फीसदी

ये भी पढ़ें

‘जनवरी’ जैसा ठंडा ‘मार्च’ ! 26 मार्च को आएगा नया ‘पश्चिमी विक्षोभ’, पलटेगा मौसम
ग्वालियर
MP Weather Today

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Mar 2026 12:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / Gold-silver Price: औंधे मुंह गिरे सोने-चांदी के रेट, 27 हजार लुढ़की चांदी

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

#Ratlam में 11 दिन सिद्ध दिव्य हनुमंत गदा दर्शन

रतलाम

ईद मुबारक: सेवईया खिलाकर बांटी खुशियां

Eid Mubarak news
रतलाम

हिन्दू नववर्ष- श्रद्धा-भक्ति-सेवा-स्वास्थ्य-सत्कार-सम्मान का संगम

Hindu New Year news
रतलाम

ट्रक से निकल रहे पानी की बात पर रतलाम में एक ट्रक चालक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

ratlam crime news
रतलाम

रतलाम जिले के सरवन थाने के आमलिया डोल खुर्द में हुआ घटनाक्रम

CG Crime: पत्नी की गला दबाकर कर दी हत्या, फिर फंदे पर लटकाया शव
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.