Gold-silver Price: औंधे मुंह गिरे सोने-चांदी के रेट, 27 हजार लुढ़की चांदी

रतलाम सराफा बाजार में इस सप्ताह जहां सोना 9 हजार रुपए प्रति दस ग्राम व चांदी में 27 हजार रुपए प्रति किलो लुढक़ी। इसके चलते सोना 1.48 लाख रुपए प्रति दस ग्राम व चांदी 2.29 लाख रुपए प्रति किलो पर बंद हुई। सोना में चार दिन स्थिर, तीन दिन गिरावट रही। सोने में शुरुआती दो दिन स्थिरता देखी गई। शेष तीन दिन गिरावट देखी गई। सप्ताह के तीसरे दिन एक हजार चौथे दिन छह हजार व अंतिम दिन दो हजार रुपए की गिरावट आई। इसके चलते 1.57 लाख रुपए प्रति दस ग्राम वाला सोना 1.48 लाख रहा।