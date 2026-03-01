ईद मुबारक: सेवईया खिलाकर बांटी खुशियां

रतलाम। दाऊदी बोहरा समाज ने प्रेम और भाईचारे के साथ एक-दूसरे के गले मिलकर खुशियां बांटते कहा ईद मुबारक। शहर के सेफी मोहल्ला चांदनीचौक स्थित मस्जिद में सुबह 5.45 से 7 बजे आमील साहब की उपस्थिति में नमाज अता की गई। तकरीर में सभी समाजजनों को ईद की मुबारक बाद देते हुए मुल्क में अमन की दुआ की।



समाज के प्रवक्ता सलीम आरिफ ने बताया कि सेफी मोहल्ला चांदनीचौक, भरावा की कुई, बुरहानी मोहल्ला, कलीमी कॉलोनी, वजी मोहल्ला, नजमपुरा, ईजी मोहल्ला, कुतुबी मोहल्ला, ताहीरपुरा आदि मोहल्लों में समाजजनों ने एकत्रित होकर ईद की नमाज अता की।