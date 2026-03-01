20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

ईद मुबारक: सेवईया खिलाकर बांटी खुशियां

रतलाम। दाऊदी बोहरा समाज ने प्रेम और भाईचारे के साथ एक-दूसरे के गले मिलकर खुशियां बांटते कहा ईद मुबारक। शहर के सेफी मोहल्ला चांदनीचौक स्थित मस्जिद में सुबह 5.45 से 7 बजे आमील साहब की उपस्थिति में नमाज अता की गई। तकरीर में सभी समाजजनों को ईद की मुबारक बाद देते हुए मुल्क में अमन [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

रतलाम

image

Gourishankar Jodha

Mar 20, 2026

Eid Mubarak news

दाऊदी बोहरा समाज ने सेफी-मोहल्ला चांदनीचौक सहित हर मोहल्ले की मस्जिद में नमाज की अता

रतलाम। दाऊदी बोहरा समाज ने प्रेम और भाईचारे के साथ एक-दूसरे के गले मिलकर खुशियां बांटते कहा ईद मुबारक। शहर के सेफी मोहल्ला चांदनीचौक स्थित मस्जिद में सुबह 5.45 से 7 बजे आमील साहब की उपस्थिति में नमाज अता की गई। तकरीर में सभी समाजजनों को ईद की मुबारक बाद देते हुए मुल्क में अमन की दुआ की।

समाज के प्रवक्ता सलीम आरिफ ने बताया कि सेफी मोहल्ला चांदनीचौक, भरावा की कुई, बुरहानी मोहल्ला, कलीमी कॉलोनी, वजी मोहल्ला, नजमपुरा, ईजी मोहल्ला, कुतुबी मोहल्ला, ताहीरपुरा आदि मोहल्लों में समाजजनों ने एकत्रित होकर ईद की नमाज अता की।

शुभकामनाओं का आदान-प्रदान
मेहमानों का सुबह से देर शाम तक एक दूसरे के घर आना जाना और मैसेज के साथ मोबाइल से बधाई का आदान-प्रदान चलता रहा। बोहरा समाजजनों ने जहां गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं दी वहीं हिन्दू समाजजनों ने ईद की मुबारक बात दी। घर आए मेहमानों को सेवइयों के साथ स्वागत किया गया।

बड़े मिले गले…बच्चों ने मेले में मनाई ईद खुशियां
शहर के चांदनीचौक मस्जिद परिसर में ईद के अवसर पर मेला लगाया गया। जहां पर नवीन परिधान पहनकर बच्चे झूलों, आइस्क्रीम, चॉट, नाव, ऊंट, घुड़सवारी का आनंद लेते नजर आए। वहीं बड़ों ने एक दूसरे के गले मिले, बड़़ों ने छोटों को ईदी दी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Mar 2026 10:36 pm

Published on:

20 Mar 2026 10:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / ईद मुबारक: सेवईया खिलाकर बांटी खुशियां

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

हिन्दू नववर्ष- श्रद्धा-भक्ति-सेवा-स्वास्थ्य-सत्कार-सम्मान का संगम

Hindu New Year news
रतलाम

ट्रक से निकल रहे पानी की बात पर रतलाम में एक ट्रक चालक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

ratlam crime news
रतलाम

रतलाम जिले के सरवन थाने के आमलिया डोल खुर्द में हुआ घटनाक्रम

CG Crime: पत्नी की गला दबाकर कर दी हत्या, फिर फंदे पर लटकाया शव
रतलाम

#Ratlam में 56 साल बाद निकलेगा झांकियों का संयुक्त अखाड़ा

Hanuman Janmotsav News Ratlam
रतलाम

इन्हे लगेगा नि:शुल्क एचपीवी वैक्सीन

HPV Vaccination News
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.