Ratlam में 11 दिन सिद्ध दिव्य हनुमंत गदा दर्शन

2 अप्रेल तक दिन-रात हनुमान चालीसा पाठ

सेवावीर सामाजिक कल्याण समिति की ओर से आयोजित हनुमान चालीसा पाठ 23 मार्च शाम 5 बजे से शुरू होकर 2 अप्रेल शाम 5 बजे तक किया जाएगा। 24 घंटे दिन-रात पाठ अनवरत किया जाएगा। जिसकी तैयारी वृहद स्तर पर परिवार के सदस्य कर रहे हैं। शाम 7 से 11 बजे रात तक संगीतमय चालीसा का पाठ किया जाएगा। इसके बाद अनवरत पाठ सामान्य रूप से किया जाएगा। यहां कोई भी भक्त पाठ करने के लिए आ सकता हैं।