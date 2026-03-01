23 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

#Ratlam में आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण करने पर पता चला बच्चों को नहीं मिल रहा ताजा पका भोजन

रतलाम। जिले में महिला बाल विकास विभाग की ओर से संचालित हो रही अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों पर जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही हैं। अधिकारियों के औचक निरीक्षण के बाद कमियां और लापरवाही उजागर होने लगी हैं। कहीं बच्चों को नाश्ता और भोजन तक समय पर नहीं मिल रहा [&hellip;]

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Gourishankar Jodha

Mar 23, 2026

लापरवाही पर चार परियोजना अधिकारी, दो सुपरवाइजर, एक कार्यकर्ता- सहायिका व सूरज स्व सहायता समूह को थमाए नोटिस

रतलाम। जिले में महिला बाल विकास विभाग की ओर से संचालित हो रही अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों पर जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही हैं। अधिकारियों के औचक निरीक्षण के बाद कमियां और लापरवाही उजागर होने लगी हैं। कहीं बच्चों को नाश्ता और भोजन तक समय पर नहीं मिल रहा तो कुछ आंगनबाड़ी केंद्र तो बंद ही मिले।

जिले में संचालित हो रही आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग के अन्तर्गत जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। कुछ केन्द्रों पर आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका अनुपस्थित पाई गई। स्वयं सहायता समूह भोजन समय पर प्रदाय नहीं कर रहे हैं। कार्य में लापरवाही बरतने के कारण चार परियोजना अधिकारी, दो सुपरवायजर, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एक सहायिका एवं सूरज स्व सहायता समूह को कारण बताओ नोटिस जारी किया हैं।

अधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्र मिले बंद
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग रामनिवास बुधोलिया ने बताया कि कलेक्टर मिशासिंह के निर्देशानुसार जिले में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की मॉनीटरिंग की जा रही हैं। बाजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र संदला-एक तथा परियोजना सैलाना के अंतर्गत बल्लापाड़ा आंगनबाड़ी केन्द्र बंद पाए गए। दोनों ही केन्द्रों पर कार्यकर्ता अनुपस्थित थी।

कारण बताओ नोटिस जारी
परियोजना बाजना पर्यवेक्षक श्यामा सिंगाड़ एवं परियोजना सैलाना पर्यवेक्षक अनिता खांदल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के कार्यो पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं रखे जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया हैं। आंगनबाड़ी केन्द्र बल्लापाडा पर अध्यक्ष/सचिव सूरज स्वयं सहायता समूह द्वारा नाश्ता एवं भोजन प्रदाय नहीं किए जाने पर, आंगनबाड़ी सहायिका कृष्णा प्रभुलाल एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंजु विश्राम, केन्द्र पर अनुपस्थित होने पर नोटिस जारी किया।

सुपरवाइजरों का कार्य नियमानुसार नहीं
निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्र धनजीबाई का नोहरा कं.-एक रतलाम शहर-दो , बरसी आलोट, भैसा डावर रतलाम ग्रामीण-दो, हेवतखेड़ा जावरा ग्रामीण पर स्वयं सहायता समूहों की ओर से निर्धारित मेनू के अनुसार ताजा पका हुआ भोजन बच्चों को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था। परियोजना अधिकरी रतलाम शहर दो अर्चना माहौर, परियोजना अधिकारी जावरा ग्रामीण अंकिता पाटीदार, प्रभारी परियोजना अधिकारी आलोट मोनिका शुक्ला, प्रभारी परियोजना अधिकारी रतलाम ग्रामीण दो फिरदौस खान का केन्द्र का संचालन नियमानुसार एवं संतोषजनाक नहीं होने पर कारण नोटिस जारी किया हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Mar 2026 10:51 pm

Published on:

23 Mar 2026 10:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / #Ratlam में आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण करने पर पता चला बच्चों को नहीं मिल रहा ताजा पका भोजन

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रतलाम में कलेक्टर के ​खिलाफ धरना शुरू

Ratlam Collector
रतलाम

एमपी के ’10 गांव’ के नक्शे गड़बड़ ! सीमा में आ रहा बड़ा अंतर

MP Maps
रतलाम

Gold-silver Price MP: औंधे मुंह गिरे सोने-चांदी के रेट, 27 हजार लुढ़की चांदी

Gold Price Today MP
रतलाम

#Ratlam में 11 दिन सिद्ध दिव्य हनुमंत गदा दर्शन

रतलाम

ईद मुबारक: सेवईया खिलाकर बांटी खुशियां

Eid Mubarak news
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.