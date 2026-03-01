Ratlam में आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण करने पर पता चला बच्चों को नहीं मिल रहा ताजा पका भोजन

रतलाम। जिले में महिला बाल विकास विभाग की ओर से संचालित हो रही अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों पर जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही हैं। अधिकारियों के औचक निरीक्षण के बाद कमियां और लापरवाही उजागर होने लगी हैं। कहीं बच्चों को नाश्ता और भोजन तक समय पर नहीं मिल रहा तो कुछ आंगनबाड़ी केंद्र तो बंद ही मिले।



जिले में संचालित हो रही आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग के अन्तर्गत जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। कुछ केन्द्रों पर आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका अनुपस्थित पाई गई। स्वयं सहायता समूह भोजन समय पर प्रदाय नहीं कर रहे हैं। कार्य में लापरवाही बरतने के कारण चार परियोजना अधिकारी, दो सुपरवायजर, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एक सहायिका एवं सूरज स्व सहायता समूह को कारण बताओ नोटिस जारी किया हैं।