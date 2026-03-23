एमपी के ’10 गांव’ के नक्शे गड़बड़ ! सीमा में आ रहा बड़ा अंतर

जनगणना कार्य का पहला चरण मई में शुरू होगा। 1 से 31 मई तक चलने वाले कार्य के दौरान जिले में लगभग 2100 प्रगणक और 340 के पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे। प्रगणक दिए गए ब्लॉक के सभी मकानों की गणना करेंगे। इसमें लोगों से 37 तरह के प्रश्न पूछकर जानकारी इक्ट्ठा करेंगे। दूसरा चरण का कार्य 2027 में आबादी की गणना के साथ शुरू होगा। इसमें 1 से 28 फरवरी तक जिले में आबादी की गणना होगी। प्रगणक एक-एक घर जाकर परिवार के सदस्यों की संख्या पता करने के साथ अन्य जानकारियां लेंगे। दोनों काम में प्रगणकों को सीधे इंट्री करना होगी।