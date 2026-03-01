Ratlam के महलवाड़ा से 39 किमी पैदल 111 फीट पैदल चुनरी यात्रा आज

राजमहल से शुरू होगी यात्रा

बुधवार शाम 6 बजे राजमहल स्थित पद्मावती माता मंदिर से शुरू होकर 39 किलोमीटर की पैदल चुनरी यात्रा करते हुए राजापुरा स्थित गढख़ंखाई माता मंदिर पहुंचेगी। आयोजन समिति संयोजक जनक नागल, अध्यक्ष धर्मेन्द्र रांका पार्षद एवं नरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि यात्रा के 26वें वर्ष शुरुआत में माता को 11-11 फीट की चुनरी ओढ़ाकर पूजा-अर्चनाकर आरती की जाएगी। इसके बाद सैकड़ों भगवा ध्वजों, ढोल-नगाड़ों, बैंड और म्यूजिक सिस्टम के साथ 111 फीट लंबी चुनरी लेकर श्रद्धालु यात्रा शुरू होगी। पूरी रात भक्त माता रानी के भजन एवं गरबा करते हुए यात्रा में शामिल रहेंगे।



हिंदू राष्ट्र की प्रार्थना के साथ यात्रा का समापन

अगले दिन सुबह करीब 6 बजे गढख़ंखाई माता मंदिर पहुंचकर चुनरी अर्पित की जाएगी। हिंदू राष्ट्र की प्रार्थना के साथ यात्रा का समापन होगा। मंगल सिंह पंवार, मदन सोनी, अजय यार्दे, मुकेश गांधी, विपिन सोनी, नीरज चावला, संजय पेमाल, रत्ना पाल, गोपाल शर्मा, गब्बर यादव, अर्जुन प्रजापत, सोनू प्रजापत, चिराग जायसवाल, जितेंद्र बामनिया, विनोद गुर्जर, शैलेन्द्र सिंह शक्तावत, पप्पू गादिया, रवि रानीवाल, हेमंत ठाकुर सहित अन्य सदस्यों ने समस्त धर्मप्रेमी नागरिकों, माताओं-बहनों से अधिक से अधिक संख्या में सपरिवार एवं इष्ट-मित्रों सहित शामिल होने का आग्रह किया है।