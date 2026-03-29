Ratlam के बरबड़ हनुमान मेला में इस साल बहुत कुछ नया

ये रहेंगे बरबड़ मेले में प्रमुख आयोजन

सामान्य प्रशासन समिति प्रभारी धर्मेन्द्र व्यास ने मेले में निगम रंगमंच पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि 29 मार्च की शाम 5 बजे सुन्दरकाण्ड के साथ मेला शुभारंभ व शाम 7 बजे मेला परिसर में चंटिया रास होगा। 30 मार्च की शाम 7 बजे से चंटिया रास होगा। 31 मार्च को राम मंदिर से शाम 7 बजे हनुमानजी की झांकी व संयुक्त अखाड़े के साथ चल समारोह व शाम 7.30 बजे से सांस्कृतिक मंच पर श्रीराम व हनुमानजी पर आधारित भक्ति संध्या होगी। 1 अप्रेल को स्टैण्डअप कॉमेडियन शो व लाईव आर्केस्ट्रा तथा मेले के अंतिम दिन 2 अप्रेल को कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पार्षदों ने नागरिकों से आग्रह किया है िक मेला शुभारंभ एवं बरबड़ मेले में आयोजित चंटिया रास, हनुमानजी की झांकी व संयुक्त अखाड़े के साथ चल समारोह तथा रात्रि में निगम रंगमंच पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अधिकाधिक की संख्या में उपस्थित रहकर सफल बनाए।