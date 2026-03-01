रामनवमी पर महिषासुर मर्दिनी मंदिर की भविष्यवाणी, बारिश और तूफान के संकेत

रतलाम जिले के जावरा और खाचरोद की सीमा पर स्थित मलेनी नदी के तट पर प्रतिवर्ष होने वाली मां महिषासुर मर्दिनी की भविष्यवाणी सुनने के लिए शुक्रवार को इस साल भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। गोठड़ा वाली महिषासुरी मर्दिनी माता जी के यहां पर पहले कद्दू की बली दी गई और इसके बाद दोपहर में डेढ़ बजे आरती हुई। इसके बाद 2 बजे जवारे निकले और मलेनी नदी पर पहुंचे जहां महिषासुर मर्दिनी माता मंदिर के पंडा नागुलाल ने भविष्यवाणी की। बता दें कि रामनवमी पर माता के इस धाम से दशकों नहीं बल्कि सदियों से पंडित जी द्वारा भविष्यवाणी की जाती है। इसे सुनने और मानने वालों की संख्या भी हजारों -लाखों में है। पूरे प्रदेश और मालवा सहित जिलेभर के भक्त यहां पहुंचते हैं और यहां की जाने वाली भविष्यवाणी में विश्वास रखते हैं।