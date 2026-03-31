सीबीआई सूत्रों के अनुसार प्रतापनगर बाय पास पर एक फर्निचर की दुकान पर काम करने वाले सुरेश नाम के कर्मचारी ने जावरा के किसी राजेश नाम के कारोबारी से कुछ मामला निपटाने के नाम पर 5 लाख रुपए अधिकारी के नाम पर मांगे। करीब दो सप्ताह की बात के बाद डेढ लाख रुपए में सौदा तय किया गया। सौदा तय होने के बाद राजेश ने सीबीआई को पूरे मामले की शिकायत कर दी। इसके बाद दल पहुंचा। दल ने रतलाम में सीजीएसटी कार्यालय देखने के बाद जावरा पहुंचा व संबंधित कारोबारी के वीडियो बयान दर्ज किए। इसके बाद राजेश को लेकर रतलाम आए व बायपास पर कर्मचारी सुरेश से पहचान करवाई। इसके बाद राजेश को जावरा भेज दिया, लेकिन सुरेश को लेकर सीजीएसटी कार्यालय आ गए।