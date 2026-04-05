मंडी में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी को लेकर धरना, अधिकारी पहुंचे

रतलाम. समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की बढ़ती तारीखों से नाराज किसानों ने शनिवार को महू-नीमच रोड कृषि उपज मंडी में धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। किसान पैदल ज्ञापन के लिए मंडी से कलेक्टोरेट पहुंचने वाले थे, इसके पूर्व प्रशासनिक अधिकारी ही मंडी पहुंच गए और किसानों के साथ शेड में बैठकर चर्चा कर ज्ञापन लिया।



किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि गेहूं की खरीदी तत्काल की शुरू की जाए, बैंक ऋण जमा करने की तिथि में वृद्धि की जाए, ताकि डिफाल्टर होने से किसान बचें। खाता-खसरा सुधार के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर लगाए जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों की फसलों के लिए ठोस कानून बनाए जाए आदि मांगों को लेकर किसानों ने शनिवार दोपहर महू-नीमच रोड कृषि उपज मंडी के प्लेटफार्म नंबर 4 पर धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने रैली नहीं निकाली, धरना स्थल पर ही ज्ञापन दिया।