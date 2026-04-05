6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

मंडी में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी को लेकर धरना, अधिकारी पहुंचे

रतलाम. समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की बढ़ती तारीखों से नाराज किसानों ने शनिवार को महू-नीमच रोड कृषि उपज मंडी में धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। किसान पैदल ज्ञापन के लिए मंडी से कलेक्टोरेट पहुंचने वाले थे, इसके पूर्व प्रशासनिक अधिकारी ही मंडी पहुंच गए और किसानों के साथ शेड में बैठकर चर्चा [&hellip;]

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Gourishankar Jodha

Apr 04, 2026

Wheat purchase at support price news

तहसीलदार के पहुंचने पर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपकर गेहूं खरीदी तत्काल शुरू कराने की मांग

रतलाम. समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की बढ़ती तारीखों से नाराज किसानों ने शनिवार को महू-नीमच रोड कृषि उपज मंडी में धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। किसान पैदल ज्ञापन के लिए मंडी से कलेक्टोरेट पहुंचने वाले थे, इसके पूर्व प्रशासनिक अधिकारी ही मंडी पहुंच गए और किसानों के साथ शेड में बैठकर चर्चा कर ज्ञापन लिया।

किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि गेहूं की खरीदी तत्काल की शुरू की जाए, बैंक ऋण जमा करने की तिथि में वृद्धि की जाए, ताकि डिफाल्टर होने से किसान बचें। खाता-खसरा सुधार के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर लगाए जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों की फसलों के लिए ठोस कानून बनाए जाए आदि मांगों को लेकर किसानों ने शनिवार दोपहर महू-नीमच रोड कृषि उपज मंडी के प्लेटफार्म नंबर 4 पर धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने रैली नहीं निकाली, धरना स्थल पर ही ज्ञापन दिया।

ज्ञापन लेने अधिकारी पहुंचे मंडी
प्रदर्शन के दौरान तहसीलदार ऋषभ ठाकुर और एसएलआर रामचंद्र पांडे, मंडी सचिव किशोरकुमार नरगावे ने धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों से चर्चा की। किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम लिखे ज्ञापन के माध्यम से बताया कि वर्तमान निर्णय किसानों के हितों के विपरीत प्रतीत हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है। इससे उन्हे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं।

ये किसान रहे उपस्थित
तहसीलदार ने उनकी बात सुनी और ज्ञापन लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर प्रदेश सरकार तक पहुंचाने की बात कही। इस दौरान किसान नेता संदीप पाटीदार मांगरोल, सोहनलाल पाटीदार धराड़, राजेश पुरोहित करमदी, समरथ पाटीदार मथुरी, चंद्रपालसिंह सिखेड़ी, अर्जुनसिंह, संजय सिरवी, भगवतलाल, दिनेश, दीपक कुमाती, दीपक पाटीदार, गौरव प्रजापत आदि बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे।

ये भी रखी मांगें

  • नकदी खाद-दवाइयों की गुणवत्ता जांच के लिए जिला स्तर पर प्रयोगशाला स्थापित की जाए, ताकि किसानों को सही खाद एवं दवाइयां प्राप्त हो सके।
  • बिजली विभाग को आदेश दिया जाए कि किसानों के खेत में झूले तार व टूटे पोल सही करवाए, ताकि किसानों को असुविधा न हो।
  • वर्ष 2025 में खराब हुई सोयाबीन फसल का बीमा राशि शीघ्र किसानों के खातों में डलवाई जाए।
  • हक-त्याग की रजिस्ट्री को बंद कर शपथ पत्र व वीडियो ग्राफी के आधार पर बहनों के नाम खसरा में से कम किया जाए।
  • मंडी व सोसायटी चुनाव तत्काल कराए जाए।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

04 Apr 2026 10:44 pm

Published on:

04 Apr 2026 10:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / मंडी में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी को लेकर धरना, अधिकारी पहुंचे

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जन्म प्रमाण पत्र के लिए ‘आधार कार्ड’ मान्य नहीं, बदल गए नियम

Birth Certificate
रतलाम

रतलाम जैविक-प्राकृतिक हाट में शहद, घी, सब्जियां

Organic-Natural Haat news
रतलाम

#Ratlam में गेहूं के खेतों में लगी रही आग

Wheat Harvesting aag news
रतलाम

स्टेशन पर आया केक, ट्रेन में गूंजा ‘हैप्पी बर्थडे’ - भावुक कर देगी कहानी

Little Tanvi Birthday
रतलाम

मोबाइल की रोशनी में अश्रुपूर्ण हनुमान चालीसा पाठ

Sevaveer family news ratlam
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.