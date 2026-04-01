बंगाल चुनाव को लेकर नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट…DIG, SP ने परखी सुरक्षा व्यवस्था

निरीक्षण के क्रम में DIG गोरखपुर एस.चिनप्पा, DM महराजगंज, SP महराजगंज शक्ति मोहन अवस्थी ने गुरुवार को इंडो नेपाल बॉर्डर का दौरा किए। इसके बाद अधिकारियों ने भारत और नेपाल सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। DM संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र का नियमित भ्रमण और बैठकें की जा रही हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इस दौरान भारतीय सीमा क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।