गोंडा में चल रहा था ‘नकली DEF फैक्ट्री’ का खेल, छापेमारी में खुला बड़ा राज… भारी मात्रा में सामग्री बरामद

गोंडा जिले के विकास खंड छपिया के ग्राम सकदरपुर में एक अवैध DEF (डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड) निर्माण इकाई का भंडाफोड़ होने से हड़कंप मच गया। जिला कृषि अधिकारी एवं उर्वरक अधिसूचित प्राधिकारी सी.पी. सिंह के नेतृत्व में पहुंची टीम ने छापेमारी कर कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए। छापेमारी के दौरान प्लांट बंद मिला, लेकिन बाहर खुले में रखे चार सफेद कंटेनर और एक बड़ी काली टंकी ने संदेह बढ़ा दिया। इन कंटेनरों में भरे तरल पदार्थ से तेज यूरिया जैसी गंध आ रही थी, जिससे टीम को अवैध निर्माण की आशंका हुई। मौके पर मौजूद दो युवकों—दुर्गेश और विजय—ने पूछताछ में बताया कि वे जनरेटर ठीक करने आए थे। जो राकेश पाण्डेय नाम के व्यक्ति द्वारा किराए पर लिया गया था। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस चौकी बभनान के प्रभारी और ग्राम प्रधान को बुलाया गया। उनकी मौजूदगी में जब बंद कमरे का ताला तोड़ा गया। तो अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। कमरे में 36 खाली यूरिया की बोरियां