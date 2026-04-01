जामनगर में अनंत अंबानी का 31वां जन्मदिन मनाया गया

महिलाओं और बेटियों को तोहफ़े में साड़ियां दी गईं।
जामनगर. रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अनंत अंबानी का 31वां जन्मदिन गुरुवार को मनाया गया।
इस मौके पर रिलायंस टाउनशिप और आस-पास के सभी ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए भोजन का आयोजन किया गया। हज़ारों लोगों ने महाप्रसाद का लाभ लिया। अंबानी परिवार ने आस-पास के गांवों के लोगों को भी इस उत्सव में शामिल किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भूदेवों और ब्राह्मणों ने शास्त्रों के अनुसार मंत्रों का जाप करके अनंत अंबानी को आशीर्वाद दिया। महाप्रसाद लेने आई महिलाओं और बेटियों को तोहफ़े में साड़ियां दी गईं। इस सम्मान से प्रभावित महिलाओं ने अनंत अंबानी को दिल से आशीर्वाद देते हुए कहा कि आप सौ साल जिएं और हमेशा स्वस्थ रहें।
द्वारका में आधुनिक यात्री भवन बनाया जाएगा
द्वारका के पवित्र तीर्थ स्थल पर हर दिन बड़ी संख्या में आने वाले भक्तों और तीर्थयात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक यात्री भवन के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की गई। द्वारकाधीश जगतमंदिर देवस्थान समिति ने इस अनुदान को आस्था और सम्मान के साथ स्वीकार किया। समिति ने कहा कि इस तरह की निस्वार्थ सेवा तीर्थ के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी और भक्तों को बड़ी राहत देगी। यात्री भवन के बनने से तीर्थयात्रियों को सुरक्षित, साफ और आरामदायक रहने की जगह मिलेगी।
सारंगपुर में गौसेवा को 10 करोड़
बोटाद जिले में सारंगपुर िस्थत श्री कष्टभंजनदेव हनुमान मंदिर परिसर में अंबानी परिवार ने 10 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट-ऑफ-द-आर्ट गौशाला बनाने की घोषणा की। गौशाला 28 एकड़ के बड़े इलाके में बनाई जा रही है। यह स्टेट-ऑफ-द-आर्ट फैसिलिटी स्वीडन की 130 साल पुरानी मशहूर डेलावल कंपनी के साथ मिलकर कुल 15 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। गौशाला में 500 गायों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।
राणपुर पांजरापोल में 1800 जानवरों को 56 तरह का खाना खिलाया
बोटाद जिले के राणपुर पांजरापोल में करीब 1800 अबोल जानवरों की पूजा की गई और उन्हें 56 तरह का खाना खिलाया गया। इनमें जानवरों को तरबूज, केला, खीरा, गुड़ और कई तरह की सब्जियां समेत 56 चीजें खिलाई गईं।
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