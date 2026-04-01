जामनगर में अनंत अंबानी का 31वां जन्मदिन मनाया गया

जामनगर. रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अनंत अंबानी का 31वां जन्मदिन गुरुवार को मनाया गया।

इस मौके पर रिलायंस टाउनशिप और आस-पास के सभी ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए भोजन का आयोजन किया गया। हज़ारों लोगों ने महाप्रसाद का लाभ लिया। अंबानी परिवार ने आस-पास के गांवों के लोगों को भी इस उत्सव में शामिल किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भूदेवों और ब्राह्मणों ने शास्त्रों के अनुसार मंत्रों का जाप करके अनंत अंबानी को आशीर्वाद दिया। महाप्रसाद लेने आई महिलाओं और बेटियों को तोहफ़े में साड़ियां दी गईं। इस सम्मान से प्रभावित महिलाओं ने अनंत अंबानी को दिल से आशीर्वाद देते हुए कहा कि आप सौ साल जिएं और हमेशा स्वस्थ रहें।