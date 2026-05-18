अहमदाबाद और राजकोट से 280 किलोग्राम चांदी की गई जब्त

गुजरात एटीएस के उपाधीक्षक वीरजीत सिंह परमार ने बताया कि उन्हें पुख्ता सूचना मिली थी कि एयर कार्गो में शंकास्पद तरीके से चांदी भेजी गई है। इसे उत्तर प्रदेश के बनारस की एक कंपनी की ओर से पहले मुंबई और फिर मुंबई से राजकोट भेजा गया है और इसे लेने के लिए विपुल कुरेजा नाम का एक शख्स आने वाला है। इस सूचना के आधार पर राजकोट शहर क्राइम ब्रांच की टीम के साथ में समन्वय बिठाते हुए शनिवार मध्यरात्रि बाद से नज़र रखी गई। जैसे ही विपुल एयरपोर्ट पर इस कार्गो को लेने पहुंचा, उसे हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ शुरू कर दी गई। जांच में सामने आया कि चांदी 180 किलोग्राम है, जिसे जब्त कर लिया गया है। इसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। इसके दस्तावेजों में कुछ कमी पाई गई और यह प्रथम दृष्टया जीएसटी चोरी का मामला लग रहा है। इस मामले में स्टेट जीएसटी विभाग को सूचना दी गई और शंकास्पद चांदी को भी स्टेट जीएसटी विभाग को सौंप दिया गया है। इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।