18 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अहमदाबाद और राजकोट से 280 किलोग्राम चांदी की गई जब्त

Silver Seized In Ahmedabad-Rajkot: अहमदाबाद और राजकोट से 280 किलोग्राम चांदी जब्त की गई है। क्या है पूरा मामला? आइए नज़र डालते हैं।

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Tanay Mishra

May 18, 2026

Silver

Silver

ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध (Iran-US Israel War) के चलते पैदा हुई स्थिति के बीच सोना और चांदी की एक साल तक खरीदी नहीं करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कुछ दिन पहले ही देशवासियों से अपील की है। इतना ही नहीं, अब सरकार ने चांदी के आयात पर भी पाबंदी लगा दी है और अब लोग बिना अनुमति के दूसरे देशों से चांदी नहीं ला पाएंगे। इस खबर के सामने आने के साथ ही गुजरात के राजकोट एयरपोर्ट और अहमदाबाद शहर से बड़े पैमाने पर चांदी जब्त की गई है। इसको लेकर जांच शुरू की है।

राजकोट से 180 किलोग्राम चांदी जब्त

गुजरात एटीएस के उपाधीक्षक वीरजीत सिंह परमार ने बताया कि उन्हें पुख्ता सूचना मिली थी कि एयर कार्गो में शंकास्पद तरीके से चांदी भेजी गई है। इसे उत्तर प्रदेश के बनारस की एक कंपनी की ओर से पहले मुंबई और फिर मुंबई से राजकोट भेजा गया है और इसे लेने के लिए विपुल कुरेजा नाम का एक शख्स आने वाला है। इस सूचना के आधार पर राजकोट शहर क्राइम ब्रांच की टीम के साथ में समन्वय बिठाते हुए शनिवार मध्यरात्रि बाद से नज़र रखी गई। जैसे ही विपुल एयरपोर्ट पर इस कार्गो को लेने पहुंचा, उसे हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ शुरू कर दी गई। जांच में सामने आया कि चांदी 180 किलोग्राम है, जिसे जब्त कर लिया गया है। इसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। इसके दस्तावेजों में कुछ कमी पाई गई और यह प्रथम दृष्टया जीएसटी चोरी का मामला लग रहा है। इस मामले में स्टेट जीएसटी विभाग को सूचना दी गई और शंकास्पद चांदी को भी स्टेट जीएसटी विभाग को सौंप दिया गया है। इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

अहमदाबाद से 100 किलोग्राम चांदी जब्त

स्टेट जीएसटी विभाग ने अहमदाबाद गीता मंदिर क्षेत्र में पुख्ता सूचना के आधार पर रविवार को कार्रवाई करते हुए 100 किलोग्राम चांदी जब्त की है। यह चांदी भी अहमदाबाद से राजकोट ले जाई जा रही थी। इसको लेकर स्टेट जीएसटी विभाग की मोबाइल स्क्वॉड ने कार्रवाई शुरू की है। अहमदाबाद से राजकोट जाने वाली बस से यह चांदी जब्त की गई है। इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही चांदी के बिलों की जांच की जा रही है। यह चांदी किसकी है और कहाँ ले जाई जा रही थी, इसकी जांच भी शुरू कर दी गई है।

ये भी पढ़ें

तेज़ रफ्तार डंपर ने मारी काम पर जा रहे मजदूरों को टक्कर, आंध्र प्रदेश में 4 महिलाओं की हुई मौत
राष्ट्रीय
Accident

खबर शेयर करें:

Published on:

18 May 2026 07:08 am

Hindi News / National News / अहमदाबाद और राजकोट से 280 किलोग्राम चांदी की गई जब्त

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले की धमकी! सोशल मीडिया पोस्ट की जांच शुरू

Amarnath Yatra
राष्ट्रीय

सासाराम-पटना पैसेंजर ट्रेन में लगी भीषण आग, स्टेशन पर मचा हड़कंप, वीडियो वायरल

Sasaram-Patna passenger train
राष्ट्रीय

बंगाल-असम जीत के बाद BJP में बड़ा फेरबदल! अनुराग ठाकुर से तेजस्वी सूर्या तक संगठन में कई नए चेहरों की एंट्री संभव

Modi Government Reshuffle
राष्ट्रीय

कोलकाता में इमाम की मुस्लिमों से गोहत्या न करने की अपील

Cows
राष्ट्रीय

NEET पेपर लीक में सबसे बड़ा खुलासा! रिजर्व वाला दूसरा पेपर भी हुआ था लीक, CBI जांच में सनसनी

NEET guess paper
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.