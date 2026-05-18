केरल में आज से UDF का राज: मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे वी.डी. सतीशन, करीब 60 साल बाद पूरा मंत्रिमंडल एक साथ लेगा शपथ

VD Satheesan To Take Oath as Kerala CM: केरल में एक दशक बाद सत्ता में लौट रही यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) सरकार का आज औपचारिक आगाज होगा। कांग्रेस नेता वी.डी. सतीशन आज सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ पूरा मंत्रिमंडल भी एक साथ शपथ ग्रहण करेगा। बताया जा रहा है कि करीब 60 साल बाद केरल में ऐसा मौका आएगा, जब मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट एक साथ शपथ लेगी।