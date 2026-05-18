‘डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर्स’ बना शिक्षा मंत्रालय, NEET पेपर लीक और CBSE नतीजों को लेकर केंद्र पर बरसे राहुल गांधी

Rahul Gandhi Targets Centre Over NEET Paper Leak: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने NEET-UG 2026 पेपर लीक, CBSE के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम और नई तीन-भाषा नीति को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्रालय को 'डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर्स' बताते हुए कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के हर आयु वर्ग के छात्रों को एक साथ असफल कर दिया है।