18 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘बंगाल चुनाव के बाद अब पंजाब-गोवा पर नजर’, दीपक सिंगला की गिरफ्तारी पर AAP नेता का बड़ा बयान

AAP Leader Deepak Singla: दिल्ली आप प्रेसिडेंट सौरभ भारद्वाज ने कहा...जब 2022 से दिल्ली के चुनाव पास आ रहे थे, तो ED ने आम आदमी पार्टी का लगातार पीछा करना शुरू कर दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

May 18, 2026

Saurabh Bhardwaj Statement

फोटो में दिल्ली आप प्रेसिडेंट सौरभ भारद्वाज और आप नेता दीपक सिंगला (इमेज सोर्स: ANI)

Saurabh Bhardwaj Statement: आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने AAP नेता दीपक सिंगला की ED द्वारा गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक आते ही ED, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई शुरू कर देती है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 2022 से लेकर 2024 तक AAP के कई बड़े नेताओं जैसे सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और हमारे लीडर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। उनके मुताबिक, चुनाव खत्म होने के बाद कार्रवाई धीमी पड़ गई।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अब पंजाब और गोवा चुनाव को देखते हुए ED, CBI और इनकम टैक्स विभाग AAP नेताओं और सांसदों पर लगातार छापेमारी कर रहे हैं।

ED अब पंजाब में हमारे MP पर रोजाना रेड कर रही है…

इसके बाद, उन्होंने आगे कहा- “अब जब बंगाल चुनाव खत्म हो गए हैं, तो अब हमारा फोकस पंजाब और गोवा में आने वाले चुनावों पर शिफ्ट हो गया है; इसलिए, ED अब पंजाब में हमारे MPs पर रोजाना रेड कर रही है। मिस्टर सिंगला के साथ भी यही पैटर्न अपनाया गया, पहले रेड की गई। बात नहीं बनी तो उन्होंने फिर से रेड की और अरेस्ट किया।"

AAP MLA कुलदीप कुमार ने गिरफ्तारी पर दी प्रतिक्रिया

वहीं AAP विधायक कुलदीप कुमार ने दीपक सिंगला की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे राजनीतिक दबाव से जुड़ी कार्रवाई बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सिंगला ने BJP में शामिल होने से इनकार किया था, इसलिए उनके घर पर छापेमारी की गई। कुलदीप कुमार ने कहा कि BJP लोगों को डराने और दबाव बनाने की राजनीति कर रही है।

वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को दीपक सिंगला को कथित बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। अधिकारियों के मुताबिक, सिंगला पर दिल्ली और गोवा के बीच AAP के लिए हवाला के जरिए पैसों के लेनदेन का आरोप है। जांच एजेंसी का दावा है कि दीपक सिंगला ने अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ मिलकर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ धोखाधड़ी की।

ED के अनुसार, कथित तौर पर पैसे सिंगापुर की कंपनियों में भेजे गए और बाद में हवाला के जरिए भारत वापस लाए गए। इसी मामले में ED ने दिल्ली स्थित उनके घर पर छापेमारी भी की।

BJP ने किया पलटवार

AAP नेता दीपक सिंगला को मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित केस में ED द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर BJP के नेशनल मीडिया इंचार्ज यासर जिलानी ने कहा, "चोर आखिर चोर ही होता है। अरविंद केजरीवाल का पूरा खानदान चोरों का है। पहले वो खुद सामने आए और अब उनके चेले सामने आ रहे हैं। दीपक सिंगला भी उसी चेन की एक कड़ी है… अगर अरविंद केजरीवाल सच में ईमानदार हैं, तो सिंगला को तुरंत पार्टी से निकाल देना चाहिए। आपका हर एक नेता करप्शन में शामिल है; आपने कैसा खानदान बनाया है?… अब जब एजेंसियां ​​उनकी जांच कर रही हैं, तो उनकी चोरी की करतूतें सामने आ रही हैं…"

ये भी पढ़ें

देश विरोधी साजिश में NIA के रडार पर 5 नाबालिग, आतंकियों तक पहुंचा रहे थे खुफिया जानकारी
राष्ट्रीय
NIA Investigation Updates

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आम आदमी पार्टी

अरविंद केजरीवाल

भारतीय जनता पार्टी

ED

Published on:

18 May 2026 09:56 pm

Hindi News / National News / ‘बंगाल चुनाव के बाद अब पंजाब-गोवा पर नजर’, दीपक सिंगला की गिरफ्तारी पर AAP नेता का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

शुभेन्दु अधिकारी PA हत्याकांड में सीबाईआई को मिली बड़ी कामयाबी, मुख्य शूटर गिरफ्तार

,suvendu adhikari pa murder case latest update
राष्ट्रीय

छोटी बच्चियां भी सीख रहीं AK-47 चलाना, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद क्या ईरान पर होने वाला है बड़ा हमला

छोटी बच्चियां भी सीख रहीं AK-47 चलाना,
विदेश

‘सीना तानकर कह सकता हूं, भारत नक्सल मुक्त है’, अमित शाह का बड़ा बयान

Amit Shah in chhattisgarh
राष्ट्रीय

केरल की नई सरकार का मास्टरस्ट्रोक, महिलाओं को मुफ्त बस सफर और बुजुर्गों को मिलेगा अलग मंत्रालय

Union Minister George Kurian, Keral< Kerala , Keralam.
राष्ट्रीय

पूर्व CM विजयन के साथ विद्रोह करने वाले को कांग्रेस ने दी बड़ी जिम्मेदारी, अब केरल में CPI(M) के सामने नया संकट

Rajasthan Congress - File PIC
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.