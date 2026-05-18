‘बंगाल चुनाव के बाद अब पंजाब-गोवा पर नजर’, दीपक सिंगला की गिरफ्तारी पर AAP नेता का बड़ा बयान

AAP नेता दीपक सिंगला को मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित केस में ED द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर BJP के नेशनल मीडिया इंचार्ज यासर जिलानी ने कहा, "चोर आखिर चोर ही होता है। अरविंद केजरीवाल का पूरा खानदान चोरों का है। पहले वो खुद सामने आए और अब उनके चेले सामने आ रहे हैं। दीपक सिंगला भी उसी चेन की एक कड़ी है… अगर अरविंद केजरीवाल सच में ईमानदार हैं, तो सिंगला को तुरंत पार्टी से निकाल देना चाहिए। आपका हर एक नेता करप्शन में शामिल है; आपने कैसा खानदान बनाया है?… अब जब एजेंसियां ​​उनकी जांच कर रही हैं, तो उनकी चोरी की करतूतें सामने आ रही हैं…"