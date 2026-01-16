Rajasthan: आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को किया गिरफ्तार, चालान कार्रवाई के दौरान किया था हंगामा

AAP Rajasthan State President Arrested: कोटा में गुमानपुरा थाना पुलिस ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी तब हुई जब पालीवाल ने गुमानपुरा क्षेत्र में वाहन चालान की कार्रवाई के दौरान हंगामा किया। दरअसल गुमानपुरा में वाहनों को अव्यवस्थित तरीके से खड़ा करने की शिकायत के बाद यातायात पुलिस ने चालान कार्रवाई शुरू की थी।