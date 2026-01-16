16 जनवरी 2026,

कोटा

Rajasthan: आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को किया गिरफ्तार, चालान कार्रवाई के दौरान किया था हंगामा

Kota Police Arrested Naveen Paliwal Of AAP: राजस्थान के कोटा में गुमानपुरा थाना पुलिस ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल को गिरफ्तार कर लिया।

कोटा

Akshita Deora

Jan 16, 2026

AAP Rajasthan State President Arrested: कोटा में गुमानपुरा थाना पुलिस ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी तब हुई जब पालीवाल ने गुमानपुरा क्षेत्र में वाहन चालान की कार्रवाई के दौरान हंगामा किया। दरअसल गुमानपुरा में वाहनों को अव्यवस्थित तरीके से खड़ा करने की शिकायत के बाद यातायात पुलिस ने चालान कार्रवाई शुरू की थी।

सड़क जाम की समस्या से परेशान थे लोग

सीआई महेश कारवाल के अनुसार कोटा में गुमानपुरा क्षेत्र में कार साज-सज्जा की दुकानों के बाहर वाहन अव्यवस्थित तरीके से खड़े होते थे, जिससे आए दिन जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी।

स्थानीय लोगों की शिकायतों के बाद यातायात पुलिस ने इस पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया। मुनादी करवाई गई और दुकानों के बाहर खड़े वाहनों को हटाने के निर्देश दिए गए लेकिन वाहन नहीं हटाए गए।

चालान कार्रवाई के दौरान हंगामा

वाहन नहीं हटाने पर जब यातायात पुलिस ने चालान की कार्रवाई शुरू की, तो नवीन पालीवाल ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने मौके पर हंगामा किया और स्थिति को और भी तनावपूर्ण बना दिया।

यातायात पुलिस के उपाधीक्षक भी मौके पर पहुंचे, जहां पालीवाल ने उनसे भी बहस की। स्थिति को बिगड़ते देख, गुमानपुरा थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर पालीवाल को शांतिभंग में गिरफ्तार कर लिया।

16 Jan 2026 09:45 am

कोटा

राजस्थान न्यूज़

