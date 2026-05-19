WHO ने इबोला को क्यों माना ‘ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी’?

मध्य अफ्रीकी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (Democratic Republic Of Congo / DR Congo) और युगांडा (Uganda) में फैले इबोला (Ebola) प्रकोप को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन - डब्लूएचओ (World Health Organization - WHO) ने 'ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी' घोषित किया है। इसकी सबसे बड़ी वजह इबोला का 'बुंडीबुग्यो' स्ट्रेन है। इसके अब तक 246 संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 88 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण कांगो के इटुरी प्रांत से शुरू हुआ, लेकिन इसके मामले पड़ोसी देश युगांडा तक पहुंच चुके हैं। यह इबोला वायरस का बेहद दुर्लभ प्रकार है, जिसके खिलाफ अभी तक कोई स्वीकृत वैक्सीन या विशेष इलाज उपलब्ध नहीं है। एक्सपर्ट्स को डर है कि संघर्षग्रस्त इलाकों में फैल रहा यह वायरस नियंत्रण से बाहर जा सकता है।