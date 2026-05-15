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कटिहार सदर अस्पताल में मानवता शर्मसार!, मेडिकल जांच के लिए बांधकर लाए गए नाबालिग

कटिहार सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए तीन नाबालिग बच्चों को गमछे से बांधकर लाया गया। ऑब्जर्वेशन होम के कर्मियों ने सुरक्षा बल की कमी और बच्चों के भागने की आशंका को इसकी वजह बताया।

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पटना

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Rajesh Kumar Ojha

May 15, 2026

katihar sadar hospital

बिहार के कटिहार सदर अस्पताल से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। मेडिकल जांच के लिए तीन नाबालिग बच्चों को गमछे से बांधकर अस्पताल लाया गया। इन बच्चों को पूर्णिया बाल संरक्षण इकाई की गाड़ी से ऑब्जर्वेशन होम से कटिहार लाया गया था। अस्पताल पहुंचने के दौरान तीनों बच्चों के हाथ आपस में गमछे से बंधे हुए थे। इस मामले में जब ऑब्जर्वेशन होम के कर्मियों से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि सुरक्षा कर्मियों की कमी के कारण ऐसा करना पड़ा। उनका कहना था कि बच्चों के भाग जाने की आशंका को देखते हुए उन्हें बांधकर लाया गया।

नाबालिगों को बांधकर लाने पर विवाद

ऑब्जर्वेशन होम के कर्मचारियों ने बताया कि भीड़-भाड़ और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण यह कदम उठाना पड़ा। उनका कहना था कि बच्चों को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोई मंशा नहीं थी, बल्कि सुरक्षा के मद्देनजर ऐसा किया गया।

वहीं, इस मामले पर कटिहार बाल कल्याण समिति ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि यह किशोर न्याय अधिनियम 2015 का उल्लंघन है। समिति के अनुसार, किसी भी बच्चे को इस तरह बांधकर लाना पूरी तरह गैरकानूनी है।

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Updated on:

15 May 2026 07:57 am

Published on:

15 May 2026 07:47 am

Hindi News / Bihar / Patna / कटिहार सदर अस्पताल में मानवता शर्मसार!, मेडिकल जांच के लिए बांधकर लाए गए नाबालिग

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