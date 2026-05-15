कटिहार सदर अस्पताल में मानवता शर्मसार!, मेडिकल जांच के लिए बांधकर लाए गए नाबालिग

बिहार के कटिहार सदर अस्पताल से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। मेडिकल जांच के लिए तीन नाबालिग बच्चों को गमछे से बांधकर अस्पताल लाया गया। इन बच्चों को पूर्णिया बाल संरक्षण इकाई की गाड़ी से ऑब्जर्वेशन होम से कटिहार लाया गया था। अस्पताल पहुंचने के दौरान तीनों बच्चों के हाथ आपस में गमछे से बंधे हुए थे। इस मामले में जब ऑब्जर्वेशन होम के कर्मियों से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि सुरक्षा कर्मियों की कमी के कारण ऐसा करना पड़ा। उनका कहना था कि बच्चों के भाग जाने की आशंका को देखते हुए उन्हें बांधकर लाया गया।