पटना में बेखौफ अपराधी! ब्लैकआउट मॉकड्रिल के बीच मसाला कारोबारी की गोली मारकर हत्या

पुलिस के अनुसार, अपराधियों ने पिंटू साव को बेहद करीब से गोली मारी थी, जिससे एक ही गोली लगने पर उसकी मौत हो गई। शुरुआती जांच में अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि मसाला व्यवसायी की हत्या क्यों की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि दो दिन पहले पिंटू साव की किसी व्यक्ति से कहासुनी हुई थी। वह व्यक्ति कौन था और विवाद किस बात को लेकर हुआ था, पुलिस इसकी जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि ब्लैकआउट की वजह से सीसीटीवी फुटेज स्पष्ट नहीं मिल पाया है, जिसके कारण अपराधियों की पहचान नहीं हो सकी है। नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) ने कहा कि FSL टीम को साक्ष्य संकलन हेतु बुलाया गया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेजा गया है। नगर पुलिस अधीक्षक का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।