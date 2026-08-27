Sikar News: पति से अलग होने का दुख नहीं झेल सकी पत्नी, कुछ घंटे के अंतराल पर हुई मौत, तीन बेटे हुए अनाथ

सीकर। कुछ रिश्ते जिंदगी से भी ज्यादा गहरे होते हैं। सीकर के मावंडा क्षेत्र के ग्राम जांटाला में पति-पत्नी के बीच ऐसा ही अटूट साथ देखने को मिला, जिसकी अंतिम कहानी ने पूरे गांव को रुला दिया। पुष्कर सैनी (50) का मंगलवार रात करीब 3 बजे जयपुर के अस्पताल में निधन हो गया। परिवार के लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। बुधवार सुबह गमगीन माहौल में उनकी अंतिम यात्रा निकली और श्मशान में चिता सजाई गई।