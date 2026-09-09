Ganesh Chaturthi Jaipur: मोतीडूंगरी में आज सजी मोदकों की भव्य झांकी, शाम को श्रद्धालुओं को बंटेगा निःशुल्क प्रसाद

गणेशोत्सव के दौरान 13 सितंबर को मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में सिंजारा उत्सव का आयोजन होगा। इस मौके पर सोजत की करीब 3500 किलो मेहंदी से भगवान गणेश का सिंजारा किया जाएगा। शाम 7:30 बजे से पांच स्थानों पर श्रद्धालुओं को मेहंदी बांटी जाएगी। इसी दिन भगवान गणेश को ननिहाल से आई नवीन पोशाक पहनाई जाएगी। इसके बाद 14 सितंबर को गणेश जन्मोत्सव के अवसर पर मोतीडूंगरी मंदिर में विशेष दर्शन व्यवस्था रहेगी। मंगला आरती से शुरू होने वाला दर्शन क्रम रात 11:40 बजे शयन आरती तक जारी रहेगा। यानी जन्मोत्सव के दिन श्रद्धालुओं को करीब 19 घंटे दर्शन का अवसर मिलेगा।