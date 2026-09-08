नुक्कड़ पर बैठकों से गलियों में उम्मीदवारों की दस्तक, मतदाता बोले—काम का भरोसा तो हर कोई दे रहा

कुरेशियों के मोहल्ले और पीर बलक मोहल्ले की ओर बढऩे पर चुनावी झंडे और बैनर बहुत कम संख्या में नजर आए। प्रचार का शोर भले ही ज्यादा नहीं था, लेकिन दुकानों और नुक्कड़ों पर चुनावी चर्चाएं चलती मिलीं। प्रत्याशियों की सक्रियता, उनके वादों और संभावित चुनावी समीकरणों को लेकर लोग आपस में चर्चा करते नजर आए। कई जगह लोग प्रत्याशियों के आने और उनके द्वारा दिए जा रहे आश्वासनों पर भी बातचीत करते मिले। हमाल-पिंजारों के मोहल्ले में मोहम्मद शाकिर, मुन्ना और मोहम्मद रमजान सहित लोग चुनावी चर्चा में जुटे मिले। चुनाव को लेकर पूछा तो कहा कि वोट तो देंगे, लेकिन किसे देना है, यह अभी तक तय नहीं किया है। बातचीत आगे बढ़ी तो मोहल्ले की समस्याएं भी सामने आईं। लोगों ने बताया कि पांच साल से सडक़ें नहीं बनी हैं। नाले और नालियां जाम हैं तथा बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। थोड़ी सी बारिश होते ही कई जगह पानी जमा हो जाता है।