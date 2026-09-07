नागौर जिले में दो सालों में हुई 12 चोरियों का माल बरामद, परिवादी बोले – धन्यवाद नागौर पुलिस

पुलिस ने खींवसर थाना क्षेत्र के बिरलोका, पांचला सिद्धा, खींवसर कस्बा और भाकरोद के अलावा मूण्डवा थाना क्षेत्र के मिर्जास, पालड़ी पिचकिया व रामसिया तथा सदर नागौर थाना क्षेत्र के जिन्दास-भदाणा और कृष्णपुरा-बालवा में हुई चोरी व नकबजनी की वारदातों से संबंधित माल बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों में चित्तौड़गढ़ जिले के शैतान पुत्र पीवलाल कंजर, राजेन्द्र पुत्र रामचंद्र कंजर, राजू पुत्र रूपलाल कंजर, रतनलाल पुत्र श्रीलाल कंजर व नानू पुत्र प्रहलाद कंजर तथा चोरी का माल खरीदने वाले भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ निवासी बसंत कुमार पुत्र बंशीलाल सोनी व ओमप्रकाश पुत्र श्रीकिशन सोनी शामिल हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह से जुड़ी अन्य वारदातों और साथियों के संबंध में जानकारी जुटा रही है।