नागौर में मतदान की रफ्तार तेज, सुबह 10 बजे तक 28 फीसदी मतदाताओं ने डाला वोट

जिला निर्वाचन विभाग ने प्रथम चरण में होने वाले चुनाव को लेकर 229 बूथों में से 48 लोकेशन को अति संवेदनशील घोषित किया है। इसमें नागौर 24, मूण्डवा के 5, कुचेरा के 5, बासनी के 9 व जायल के 5 मतदान केन्द्र लोकेशन अतिसंवेदनशील हैं। नागौर नगर परिषद के वार्ड संख्या 1, 6, 7, 8, 10, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 43, 45, 50, 49, 54, 60 को अति संवेदनशील तथा वार्ड संख्या 15, 18, 35, 36, 37, 41, 42, 47 व 55 के मतदान केन्द्रों को संवेदनशील की श्रेणी में रखा है। जिले में मतदान शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से 1600 से अधिक पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात किया गया है। इसके साथ मोबाइल टीमें भी गठित की गई हैं।