निकाय चुनाव 2026 : नागौर जिले के पांच निकायों में प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद, अब 14 को खुलेगा

नागौर से सटी नगरपालिका बासनी में मतदान प्रतिशत 67.16 प्रतिशत पर ही अटक गया। इसकी वजह यहां के वोटर बाहर ज्यादा होने को बताया जा रहा है।जिले के प्रथम चरण में शामिल नगरीय निकायों में न्यूनतम मतदान बासनी में ही रहा। बासनी में कुल 29,889 मतदाता हैं। यहां 10 बजे तक सबसे अधिक मतदान प्रतिशत रहा, लेकिन बाद में मतदान की गति धीमी पड़ती गई। बासनी के वार्ड 38 में निर्विरोध निर्वाचित हो चुका है। गौरतलब है कि पांचों निकायों में 173 वार्ड सदस्यों के लिए मतदान हुआ और इन वार्डों में कुल 1,65,020 मतदाता हैं।