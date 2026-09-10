10 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नागौर

निकाय चुनाव 2026 : नागौर जिले के पांच निकायों में प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद, अब 14 को खुलेगा

नगर निकाय चुनाव: मूण्डवा में सर्वाधिक 85.14 प्रतिशत, बासनी में न्यूनतम 67.16 प्रतिशत मतदान, नगर परिषद नागौर तथा नगर पालिका कुचेरा, मूण्डवा, जायल व बासनी में मतदान सम्पन्न, 5 नगर निकायों के 173 वार्डों में 1 लाख 65 हजार 20 मतदाता
5 min read
Google source verification

नागौर

image

Shyam Lal Choudhary

Sep 10, 2026

निकाय चुनाव 2026

निकाय चुनाव 2026 : नागौर में ईवीएम जमा कराते मतदान दल

नागौर. नगर निकाय चुनाव के तहत नागौर जिले में प्रथम चरण में शामिल पांच नगरीय निकायों में बुधवार को कुछ झड़पों को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न हो गया। मतदाताओं ने उत्साह के साथ मताधिकार का प्रयोग कर रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया। जिले में सर्वाधिक मतदान नगरपालिका मूण्डवा में 85.14 प्रतिशत रहा है। यहां कुल 14,770 मतदाताओं में से 85.14 प्रतिशत ने मताधिकार का प्रयोग किया।

नगर परिषद नागौर में 84.14 प्रतिशत मतदान रहा है। यहां कुल 89,570 मतदाता हैं। नगरपालिका जायल में 83.55 प्रतिशत तथा नगरपालिका कुचेरा में 82.11 प्रतिशत मतदान हुआ। जायल में कुल 13,636 तथा कुचेरा में 18,024 मतदाता हैं।

नागौर से सटी नगरपालिका बासनी में मतदान प्रतिशत 67.16 प्रतिशत पर ही अटक गया। इसकी वजह यहां के वोटर बाहर ज्यादा होने को बताया जा रहा है।जिले के प्रथम चरण में शामिल नगरीय निकायों में न्यूनतम मतदान बासनी में ही रहा। बासनी में कुल 29,889 मतदाता हैं। यहां 10 बजे तक सबसे अधिक मतदान प्रतिशत रहा, लेकिन बाद में मतदान की गति धीमी पड़ती गई। बासनी के वार्ड 38 में निर्विरोध निर्वाचित हो चुका है। गौरतलब है कि पांचों निकायों में 173 वार्ड सदस्यों के लिए मतदान हुआ और इन वार्डों में कुल 1,65,020 मतदाता हैं।

धुंआधार ऑपनिंग, बूथों पर लगी कतारें

नागौर शहर में सुबह-सुबह मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं में मतदान को लेकर भारी उत्साह देखा गया। लगभग सभी मतदान केन्द्रों पर लम्बी कतारें देखी गई। महिला मतदाताओं में पुरुषों से ज्यादा उत्साह था। मतदान प्रक्रिया को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए।

समय के साथ मतदान की चाल

नगर निकाय - वार्ड - कुल मतदाता - 10 बजे - एक बजे - 3 बजे - छह बजे - फाइनल मतदान

नागौर - 60 - 89570 - 29.70 - 59.15 - 72.12 - 83.89 - 84.14

मूण्डवा - 24 - 14770 - 25.62 - 55.12 - 67.12 - 84.58 - 85.14

बासनी - 39 - 29889 - 30.17 - 55.57 - 62.73 - 66.91 - 67.16

जायल - 25 - 13636 - 24.36 - 57.08 - 71.31 - 83.55 - 83.55

कुचेरा - 25 - 18024 - 29.58 - 55.60 - 66.77 - 81.80 - 82.11

कुल - 173 - 1,65,020 - 27.89 - 56.50 - 68.01 - 80.15 - 80.42

विशेष: नगरपालिका मूण्डवा के वार्ड 11 व नगरपालिका बासनी के वार्ड 38 में निर्विरोध निर्वाचन होने से वहां मतदान नहीं हुआ।

मतदान के दौरान चार निकायों में हंगामा, झड़प और पत्थरबाजी से तनाव, पुलिस ने भांजी लाठियां

नगर निकाय चुनाव के दौरान नागौर व डीडवाना-कुचामन जिले में बुधवार को मतदान के दौरान कई जगह जमकर हंगामा हुआ। फर्जी मतदान के आरोपों के साथ शुरू हुई कहासुनी मारपीट और पत्थरबाजी तक पहुंच गई। इस दौरान पुलिस ने मोर्चा संभाला और हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। दोनों जिलों में नागौर, कुचेरा, डीडवाना और बासनी में बड़े विवाद सामने आए। शेष निकायों में शांतिपूर्ण या मामूली विवादों के बीच मतदान सम्पन्न हो गया।

नागौर में खत्रीपुरा के मतदान केंद्र के बाहर फर्जी मतदान पर दो पक्ष आमने-सामने हुए। यहां नौबत पत्थरबाजी तक पहुंच गई। कुचेरा में भी फर्जी मतदान के विवाद में एक जनप्रतिनिधि का युवक को थप्पड़ जड़ना लात-घूसे चलने तक की नौबत तक पहुंच गया। डीडवाना में विधायक यूनुस खान के साथ बूथ पर धक्का-मुक्की से हुए विवाद के चलते आधे घंटे मतदान प्रभावित रहा। वहीं बासनी में भी फर्जी मतदान के विवाद ने पत्थरबाजी का रूप ले लिया।

नागौर: पहले झड़प, फिर फेंके पत्थर

नागौर में बुधवार दोपहर खत्रीपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय-5 मतदान केंद्र के बाहर फर्जी मतदान काे लेकर जमकर हंगामा हुआ। विद्यालय के सामने सड़क पर दोनों पक्षों में झड़प हुई। इसके बाद दोनों पक्षों में पत्थरबाजी होने पर तनाव गहरा गया। अफरा-तफरी मचने पर पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा और स्थिति पर काबू पाया। इसके बाद यहां बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया।

कुचेरा: भिड़े युवा, पुलिस ने भी भांजी लाठियां

कुचेरा में राजकीय बालिका स्कूल में बने वार्ड 10, 11, 12 व 23 के मतदान केन्द्र पर फर्जी मतदान को लेकर प्रमुख दलों के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। किसी बात को लेकर पूर्व विधायक ने एक युवक को थप्पड़ जड़ दिए। इसके बाद दोनों पक्षों के समर्थक आपस में भिड़ गए। पुलिस चौकी वाली गली में दोनों में जमकर लात-घुंसे चले। पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग कर युवाओं को खदेड़ा और कुछ लोगों को हिरासत में लिया।

बासनी: पत्थरबाजी से माहौल तनावपूर्ण

बासनी के राजकीय विद्यालय के मतदान केन्द्र पर फर्जी मतदान को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया। इस दौरान कुछ लोगों के पत्थरबाजी करने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने मोर्चा संभाला और हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। इससे करीब आधे घंटे तक मतदान प्रभावित रहा।

जिले के पांच निकाय एक नजर

निकाय - वार्ड - प्रत्याशी - बूथ - मतदाता

नागौर - 60 - 241 - 114 - 89,570

मूण्डवा - 25 - 60 - 25 - 15,232

जायल - 25 - 83 - 25 - 13,636

कुचेरा - 25 - 78 - 25 - 18,024

बासनी - 40 - 143 - 40 - 30,296

कुल - 175 - 605 - 229 - 1,66,758

नगर परिषद नागौर का मतदान प्रतिशत

वार्ड - कुल मतदाता - पड़े वोट - मतदान प्रतिशत

1 - 2,100 - 1,647 - 78.43

2 - 1,090 - 957 - 87.80

3 - 1,210 - 1,032 - 85.29

4 - 1,308 - 1,074 - 82.11

5 - 1,063 670 - 63.03

6 - 1,284 - 1,044 - 81.31

7 - 1,606 - 1,262 - 78.58

8 - 1,636 - 1,319 - 80.62

9 - 1,304 - 1,143 - 87.65

10 1,448 1,364 - 94.20

11 - 2,192 - 1,744 - 79.56

12 - 1,307 - 1,189 - 90.97

13 - 1,398 - 1,168 - 83.55

14 - 1,290 - 1,056 - 81.86

15 - 1,261 - 1,067 - 84.62

16 - 1,469 - 1,124 - 76.51

17 - 1,402 - 1,127 - 80.39

18 - 1,367 - 1,265 - 92.54

19 - 1,288 - 1,157 - 89.83

20 - 1,531 - 1,363 - 89.03

21 - 1,717 - 1,469 - 85.56

22 - 1,205 869 - 72.12

23 - 1,959 - 1,486 - 75.86

24 - 1,145 901 - 78.69

25 - 1,779 - 1,479 - 83.14

26 - 1,384 - 1,188 - 85.84

27 - 1,175 990 - 84.26

28 - 1,814 - 1,312 - 72.33

29 - 1,521 - 1,157 - 76.07

30 - 1,279 - 1,068 - 83.50

31 - 2,585 - 2,291 - 88.63

32 - 2,058 - 1,622 - 78.81

33 - 1,891 - 1,446 - 76.47

34 - 872 - 789 - 90.48

35 - 1,317 - 1,041 - 79.04

36 - 968 861 - 88.95

37 - 872 - 781 - 89.56

38 - 1,485 - 1,361 - 91.65

39 - 1,577 - 1,314 - 83.32

40 - 1,469 - 1,277 - 86.93

41 - 2,024 - 1,849 - 91.35

42 - 1,146 934 - 81.50

43 - 1,404 - 1,222 - 87.04

44 - 1,399 - 1,207 - 86.28

45 - 2,098 - 1,725 - 82.22

46 985 886 - 89.95

47 - 1,722 - 1,572 - 91.29

48 - 1,218 - 1,084 - 89.00

49 - 2,345 - 1,945 - 82.94

50 - 1,729 - 1,489 - 86.12

51 - 1,010 - 935 - 92.57

52 - 1,633 - 1,401 - 85.79

53 - 1,136 - 1,044 - 91.90

54 - 1,554 - 1,421 - 91.44

55 - 2,155 - 1,891 - 87.75

56 - 1,274 - 1,183 - 92.86

57 - 911 - 836 - 91.77

58 - 1,468 - 1,306 - 88.96

59 - 1,813 - 1,496 - 82.52

60 - 1,920 - 1,463 - 76.20

कुल - 89,570 - 75,363 - 84.14

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Sept 2026 11:08 am

Published on:

10 Sept 2026 11:08 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / निकाय चुनाव 2026 : नागौर जिले के पांच निकायों में प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद, अब 14 को खुलेगा

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान निकाय चुनाव: डीडवाना में MLA यूनुस खान से धक्का-मुक्की, नागौर में फर्जी मतदान के आरोप पर पथराव

rajasthan nikay chunav
नागौर

मारवाड़ में बड़े दलों की धमक फीकी, निर्दलीयों के हाथ निकायों की चाबी

मीरा बाई का मेड़ता सिटी में भव्य मंदिर
नागौर

नागौर में मतदान की रफ्तार तेज, सुबह 10 बजे तक 28 फीसदी मतदाताओं ने डाला वोट

नगरनिकाय आम चुनाव 2026 : नागौर नगर परिषद
नागौर

नुक्कड़ पर बैठकों से गलियों में उम्मीदवारों की दस्तक, मतदाता बोले—काम का भरोसा तो हर कोई दे रहा

Nagaur: Condition of the main road leading from Dargah Road to Delhi Darwaza
नागौर

नागौर जिले में दो सालों में हुई 12 चोरियों का माल बरामद, परिवादी बोले – धन्यवाद नागौर पुलिस

पुलिस अधिकारियों के साथ परिवादी
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.