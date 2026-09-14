Jaipur Bank Robbery : जयपुर में दिनदहाड़े 60 सेकंड में बैंक के 42 लाख रुपए लूटे, पहले से रेकी कर पहुंचे थे लुटेरे

Jaipur Bank Robbery : जयपुर के जगतपुरा के अक्षय पात्र चौराहे पर सोमवार सुबह बैंक ऑफ इंडिया के बाहर महज 60 सेकंड में 42 लाख रुपए की लूट हो गई। बैंक की दो महिला कर्मचारी एटीएम बूथ में लगी कैश डिपॉजिट मशीन से तीन दिन की छुट्टी के दौरान जमा हुई नकदी निकालकर बैंक में रखने जा रही थीं। इसी दौरान हेलमेट पहने दो लुटेरे पहुंचे। एक ने पिस्टल तानी और दूसरे ने नकदी से भरा बैग छीना। दोनों पहले से कुछ दूरी पर बाइक स्टार्ट कर खड़े थे और वारदात के बाद तेज रफ्तार से फरार हो गए।