Rajasthan : गिट्टी खरीदार बन महाराष्ट्र पहुंची ANTF, नाम बदलकर ‘वो’ चला रहा था ट्रैक्टर, ड्रग तस्कर को धर दबोचा

Rajasthan Police : राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो साल से फरार 25 हजार रुपए के इनामी ड्रग तस्कर ब्रह्मालाल जाट को महाराष्ट्र से पकड़ा है। आरोपी महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में नाम और पहचान बदलकर क्रेशर प्लॉट पर ट्रैक्टर चला रहा था। एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार ने बताया कि गिरफ्तार ब्रह्मालाल (50 वर्ष) निवासी आसींद, भीलवाड़ा है। वह पढ़ाई-लिखाई से दूर रहा और शुरुआत में खेती-बाड़ी, पशु चराने, ट्रैक्टर और ट्रकों पर खलासी का काम करता था।