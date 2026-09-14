राजस्थान में जोधपुर-जयपुर-कोटा निगम और सुकेत नगर पालिका के मेयर/चेयरमेन के चुनाव स्थगित, नई डेट होगी जारी

Rajasthan : राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव में चार नगरीय निकायों में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों के चुनाव आगामी आदेश तक स्थगित कर दिए हैं। आयोग के अनुसार आयोग की ओर से गत 19 अगस्त को नगरीय निकाय आम चुनाव, अगस्त-सितंबर 2026 का कार्यक्रम जारी किया गया था। मतगणना के दौरान नगर निगम जोधपुर, नगर निगम कोटा, नगर निगम जयपुर एवं नगरपालिका सुकेत के कुछ बूथों के परिणाम इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में तकनीकी खराबी के कारण जारी नहीं हो पाए हैं। ऐसे में इन नगरीय निकायों के चुनाव परिणाम पूर्ण रूप से घोषित नहीं हो पाए हैं। परिणाम घोषित नहीं होने की स्थिति में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों के चुनाव निर्धारित तिथियों पर कराया जाना संभव नहीं है।