14 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

राजस्थान में जोधपुर-जयपुर-कोटा निगम और सुकेत नगर पालिका के मेयर/चेयरमेन के चुनाव स्थगित, नई डेट होगी जारी

Rajasthan : राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव में चार नगरीय निकायों में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों के चुनाव आगामी आदेश तक स्थगित कर दिए हैं। आयोग इन चुनावों के संबंध में आगामी आदेश बाद में जारी करेगा।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 14, 2026

jodhpur jaipur kota suket nagar nikay mayor chairman elections postponed

Rajasthan : प्रतीकात्मक फोटो एआई के सहयोग से बनाया गया है।

Rajasthan : राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव में चार नगरीय निकायों में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों के चुनाव आगामी आदेश तक स्थगित कर दिए हैं। आयोग के अनुसार आयोग की ओर से गत 19 अगस्त को नगरीय निकाय आम चुनाव, अगस्त-सितंबर 2026 का कार्यक्रम जारी किया गया था। मतगणना के दौरान नगर निगम जोधपुर, नगर निगम कोटा, नगर निगम जयपुर एवं नगरपालिका सुकेत के कुछ बूथों के परिणाम इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में तकनीकी खराबी के कारण जारी नहीं हो पाए हैं। ऐसे में इन नगरीय निकायों के चुनाव परिणाम पूर्ण रूप से घोषित नहीं हो पाए हैं। परिणाम घोषित नहीं होने की स्थिति में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों के चुनाव निर्धारित तिथियों पर कराया जाना संभव नहीं है।

इसलिए आयोग के निर्देशानुसार नगर निगम जोधपुर, नगर निगम कोटा, नगर निगम जयपुर एवं नगरपालिका सुकेत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों के चुनाव आगामी आदेश तक स्थगित किए गए हैं। आयोग द्वारा इन चुनावों के संबंध में आगामी आदेश बाद में जारी किए जाएंगे।

यहां होगा पुनर्मतदान

राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं सुकेत में मतगणना के दौरान ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण पुनर्मतदान कराने के निर्देश दिए हैं। आयोग के अनुसार, नगर निगम जोधपुर के वार्ड संख्या 50 के बूथ संख्या 338, नगर निगम कोटा के वार्ड संख्या 87 के बूथ संख्या 99, वार्ड संख्या 44 के बूथ संख्या 448, वार्ड संख्या 11 के बूथ संख्या 576 तथा नगरपालिका सुकेत के वार्ड संख्या 04 के बूथ संख्या 05 पर पुनर्मतदान कराया जाएगा।

आयोग को इन मतदान केंद्रों पर मतगणना के दौरान ईवीएम में तकनीकी खराबी की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों का परीक्षण करने के बाद आयोग ने पाया कि इन मतदान केंद्रों पर तकनीकी खराबी के कारण प्रभावित मतों की संख्या, निकटतम प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों के बीच मतों के अंतर से अधिक है। इसे देखते हुए आयोग ने पुनर्मतदान कराने का निर्णय लिया है।

जयपुर में होगा 16 सितम्बर को पुनर्मतदान

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के जारी निर्देशों के अनुसार नगर निगम जयपुर के वार्ड संख्या 09 के बूथ संख्या 111, वार्ड संख्या 18 के बूथ संख्या 235, वार्ड संख्या 25 के बूथ संख्या 343 तथा वार्ड संख्या 34 के बूथ संख्या 477 एवं 484 पर पुनर्मतदान (फ्रेश पोल) कराया जाएगा। इन मतदान केन्द्रों पर 16 सितम्बर, 2026 को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक पुनर्मतदान होगा।

सिर्फ 9 वार्डों के परिणाम का इंतजार

आयोग की ओर से जारी अधिकृत आंकड़ों के अनुसार, 309 नगर निकायों के कुल 10,244 वार्डों में से 10,235 वार्डों के परिणाम जारी हो चुके हैं। इनमें से भाजपा ने 4,179, कांग्रेस ने 3,613, आम आदमी पार्टी ने 42, बीएपी ने 8, बीएसपी ने 19, सीपीआईएम ने 38 और आरएलपी ने 63 वार्डों में जीत दर्ज की है। अब सिर्फ 9 वार्डों के परिणाम आने बाकी हैं, जिनमें जयपुर नगर निगम के 4 वार्ड, जोधपुर नगर निगम का 1 वार्ड, कोटा नगर निगम के 3 वार्ड और सुकेत नगरपालिका का 1 वार्ड शामिल है।

Lalsot Nagar Parishad Result : बुआजी के नाम से चर्चित ‘मीनू’ बनीं दौसा जिले की पहली किन्नर पार्षद, इस बयान से वार्ड 34 बनी हॉट सीट

ये भी पढ़ें
lalsot nagar parishad result meenu kinnar won from hot seat 34

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Sept 2026 10:49 pm

Published on:

14 Sept 2026 10:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में जोधपुर-जयपुर-कोटा निगम और सुकेत नगर पालिका के मेयर/चेयरमेन के चुनाव स्थगित, नई डेट होगी जारी

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Election Results Live: जयपुर नगर निगम के 4 वार्ड का परिणाम अटका, रीपोलिंग के बाद घो​षित होंगे नतीजे

Jaipur Nagar Nigam Election Results Live
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Nagar Nigam New Update : जयपुर के 5 मतदान केन्द्रों पर 16 सितम्बर को होगा पुनर्मतदान, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पद का चुनाव स्थगित

jaipur nagar nigam election update 16 sept 5 polling stations re polling
जयपुर

Jaipur : ‘पिता को इसलिए जीवित छोड़ा था’, जयपुर मर्डर केस में राहुल ने खोले नए राज, TV सीरियल देख सोचता था कैसे बचूं

jaipur murder case police interrogation rahul kumar Jha reveals new secrets
जयपुर

Jaipur Bank Robbery : जयपुर में दिनदहाड़े 60 सेकंड में बैंक के 42 लाख रुपए लूटे, पहले से रेकी कर पहुंचे थे लुटेरे

jaipur bank of india robbery 60 seconds 42 lakh rupees looted robbers flee
जयपुर

Rajasthan : गिट्टी खरीदार बन महाराष्ट्र पहुंची ANTF, नाम बदलकर ‘वो’ चला रहा था ट्रैक्टर, ड्रग तस्कर को धर दबोचा

rajasthan antf 25000 rupees drug smuggler brahmalal jat arrested
जयपुर

ज्योति खंडेलवाल पहले राउंड से ही पिछड़ीं, जानें क्या है पूर्व मेयर की हार के पीछे की बड़ी वजह ?

Jyoti Khandelwal
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.