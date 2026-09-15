सांगानेर निकाय चुनाव रिजल्ट: CM भजनलाल के गढ़ में BJP की बल्ले-बल्ले, लेकिन कांग्रेस के धर्मसिंह ने ‘काका’ का बिगाड़ा गणित

जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में नगर निगम चुनाव का परिणाम भाजपा के पक्ष में स्पष्ट जनादेश के रूप में सामने आया है। 21 वार्डों में भाजपा ने 15 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीतीं। यह बढ़त क्षेत्र में भाजपा के मजबूत संगठन और स्थानीय नेटवर्क की तस्वीर सामने रखती है। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में वार्डवार इतनी बड़ी बढ़त भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से अहम है। हालांकि वार्ड 49 में कांग्रेस के धर्मसिंह सिंघानिया की जीत ने परिणामों में अलग रंग भर दिया। उन्होंने भाजपा से जुड़े चर्चित स्थानीय चेहरे मुकेश 'काका' को हराकर बड़े मुकाबले को रोचक बना दिया। इससे साफ हुआ कि भाजपा के व्यापक प्रभाव के बावजूद कुछ वार्डों में स्थानीय प्रत्याशी और व्यक्तिगत समीकरण भारी पड़े। कांग्रेस की 6 सीटें उसके लिए पूरी तरह निराशाजनक तस्वीर नहीं हैं, लेकिन भाजपा से उसका अंतर बड़ा रहा।