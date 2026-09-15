जयपुर निगम चुनाव परिणाम: गुलाबीनगर 7वीं बार भगवा रंग में, BJP ने 78 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत किया हासिल

जयपुर. राजधानी जयपुर की शहरी सरकार पर भाजपा ने सातवीं बार जीत का परचम लहराया है। सोमवार को घोषित 146 वार्डों के परिणामों में भाजपा ने 78 वार्ड जीतकर सातवीं बार स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया। कांग्रेस 53 वार्डों में जीत दर्ज कर सकी और छठी बार बहुमत से पिछड़ गई। 2020 में दो में से एक निगम में कांग्रेस को बहुमत मिला था। इस बार 15 वार्डों में निर्दलीयों ने बाजी मारी। 150 वार्डों में से चार वार्डों का परिणाम ईवीएम बूथों पर तकनीकी खामी के कारण अभी रोक दिया गया है। इन चार वार्डों की पांच बूथों पर बुधवार को पुनर्मतदान होना है। पुनर्मतदान के बाद निगम के सभी 150 वार्डों की अंतिम तस्वीर साफ होगी। इस बीच जयपुर जिले की दो नगरपरिषद और 16 नगरपालिकाओं के कुल 540 वार्डों के नतीजों में भाजपा 233 सीटों के साथ सबसे आगे रही, कांग्रेस ने 203 सीटों पर जीत दर्ज की। खास बात यह रही कि 102 वार्डों में निर्दलीयों ने बाजी मारी।