‘चाहते तो CM हाउस तक पहुंच सकते थे’, पुलिस लाठीचार्ज और कार्यकर्ता की मौत पर बोले महिपाल सिंह मकराना, जानें प्रेसवार्ता की 10 बड़ी बातें

जयपुर में यूजीसी बिल रोलबैक और सवर्ण समाज की विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को निकाली गई रैली के दौरान हुए पुलिस लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल को लेकर बवाल मच गया है। इस प्रदर्शन के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए डीडवाना-कुचामन के पलाड़ा निवासी कार्यकर्ता देवराज सिंह की एसएमएस अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। कार्यकर्ता की मौत और पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने मंगलवार को जयपुर स्थित राजपूत सभा भवन में एक आपात प्रेस वार्ता की। मकराना ने पुलिस-प्रशासन पर आंदोलनकारियों को धमकाने, गुमराह करने और बर्बरता बरतने के गंभीर आरोप लगाए।