‘एमपी में छात्रसंघ चुनाव, तो राजस्थान में क्यों नहीं?’ ICU में एडमिट शुभम रेवाड़ का भजनलाल सरकार से सवाल, 13वें दिन भी अनशन जारी

बता दें, 30 जुलाई को पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए शुभम रेवाड़ को अनशन स्थल से जबरदस्ती उठाकर सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। हालांकि इसका मौके पर मौजूद छात्रों ने काफी विरोध किया था, लेकिन पुलिस का कहना है कि यह कदम शुभम की बिगड़ती हुई तबीयत को देखते हुए उठाया गया था। अभी शुभम रेवाड़ की हालत पर डॉक्टरों की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। डॉक्टरों के अनुसार, लंबे समय से कुछ नहीं खाने की वजह से उनके शरीर में कीटोन्स का लेवल काफी बढ़ गया है, जो चिंता की बात है। शुरुआती मेडिकल जांच में यह भी सामने आया है कि उनके कुछ अंदरूनी अंगों पर इसका असर पड़ने लगा है।