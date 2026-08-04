Rajasthan Monsoon Update : राजस्थान में 7-8-9-10 अगस्त को बदलेगा मौसम, इन 4 संभाग में भारी/अतिभारी बारिश की संभावना

Rajasthan Monsoon Update : राजस्थान में मानसून की बारिश आंख मिचौली खेल रही है। प्रदेश में बारिश को लेकर किसान बेहद परेशान हैं। पर मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के अनुसार एक बार फिर मौसम में बदलाव आएगा। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 7 से 10 अगस्त को भारी बारिश गतिविधियों के संकेत मिले हैं। मौसम विभाग के नए अपडेट के अनुसार पूर्वी राजस्थान व आस-पास के क्षेत्र के ऊपर 6-7 अगस्त से एक नया परिसंचरण तंत्र (Circulation) बनने से पुनः मानसून सक्रिय होने व बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। 7 अगस्त से 10 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी/अतिभारी बारिश होने की संभावना है।