जयपुर में सड़क पर कचरा फेंकना पड़ा महंगा, निगम ने कंपनी पर लगाया 11 हजार का जुर्माना

नगर निगम ने अलग-अलग तरह के स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि भी तय कर रखी है। औद्योगिक इकाइयों द्वारा सड़क पर कचरा डालने पर 5 हजार रुपए, निजी अस्पतालों और क्लीनिकों पर 3 हजार रुपए, दुकानों पर 1 हजार रुपए और होटल-रेस्टोरेंट संचालकों पर 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, घरों से सड़क या गली में कचरा फेंकने और ठेलों से गंदगी फैलाने पर 100 रुपए, सार्वजनिक जगह पर थूकने या खुले में पेशाब करने पर 200 रुपए और सामान्य कचरा जलाने पर 500 रुपए का जुर्माना निर्धारित है।